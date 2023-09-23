У 76 років померла мати відомого співака Кузьми Скрябіна

Ольга Кузьменко раніше казала у інтерв'ю, що не хоче відновлювати розслідування що до смерті свого сина.

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У 76 років померла Ольга Кузьменко, мати відомого українського співака Андрія Кузьменка, який став відомим під псевдонімом Кузьма Скрябін. Про смерть жінки повідомили на сторінці Благодійного Фонду імені Кузьми Скрябіна.

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"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем… Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати…", — написали на сторінці Фонду.

Нагадаємо, Ольга Кузьменко, мати артиста, була письменницею та освітянкою. Ще навчаючись в інституті, вона їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні та прислів'я, створила дитячий колектив, де діти співали народні та обрядові пісні. Працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі.

У 2012 році Андрій Кузьменко написав пісню "Мам", присвячену матері.

Кузьма Скрябін - Мам

Після смерті сина у 2015 році психолог порадив їй записувати свої переживання у зошит. Пізніше ці записи стали книгою, присвяченою її синові. "Моя дорога птаха. Мамина книжка" біла надрукована у 2015 році.

Пізніше Ольга Кузьменко написала ще дві книги: "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016), "Колискова для Андрійка" (2018).

Мати Кузьми Скрябіна на відкритті пам'ятника у селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Фото: UAinfo

Останній раз вона давала велике інтерв’ю у 2022 році, зізнавшись, що не хоче відновлювати розслідування загибелі свого сина. Адже не знає, хто може бути винен у ДТП.

"Я не хочу вершити суд зараз над ним. Я не знаю, хто то був. Можуть підставити іншого, можуть засудити не того. Якби хоч якась зачіпка була, а так зачіпки немає, і я нікого не можу звинуватити в тому. Але народ ніколи не помиляється, розумієте. А приблизно мільйон стверджує, що це не була просто ДТП", – поділилася вона.

Нагадаємо, на початку цього року інтерв’ю дала донька музиканта, Барбара Кузьменко. Дівчина народилась у 1997 році, стала косметологом та працює у Києві.