Донька Кузьми Скрябіна дала рідкісне інтерв'ю (відео)

Барбара Кузьменко — єдина дитина покійного музиканта.

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Донька легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) розповіла про батька та своє життя наразі.

Спадкоємиця співака дала інтерв'ю українському телеведучому Олексію Суханову, який випустив до роковин загибелі музиканта спеціальний фільм. Зокрема Суханов взяв ексклюзивні коментарі в мами, дружини та доньки Кузьми Скрябіна.

"В той момент, коли вони поверталися у спогади про день загибелі Кузьми, я відчував, які вони мужні, сильні. Їхній біль не вщухав, і я вважаю, що він нікуди не подінеться, адже коли ти кохаєш людину, то вона завжди поряд з тобою. Ніхто не чіпає речей Андрія в його кімнатах. Коли ти заходиш до будинку, в якому жив Кузьма, йдеш до студії, де створювалися скрябінські сенси, ти відчуваєш, ніби зайшов до святині. В його студії залишилося все так, як і було", — розповідає телеведучий.

Український музикант та громадський діяч Андрій Кузьменко на 47-му році життя загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Близько 8:20 позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі. Від отриманих травм Кузьменко помер на місці.

Єдина донька Кузьми Скрябіна народилася у 1997 році. Дівчинку назвали на честь польської акторки Барбари Брильських (відомої за роллю Наді у "Іронії долі"). Дитина музиканта навчалася на лікаря у Києві і наразі надає косметологічні послуги.

[ + – ] Барбара Кузьменко

Нагадаємо, у столиці України з'явився провулок Скрябіна.

Також Фокус писав про нові подробиці похоронів Кузьми Скрябіна, про які розповіла мама покійного музиканта.