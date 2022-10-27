Провулок Скрябіна та Чорнобаєвська: у Києві перейменували понад 40 вулиць (список)

За інформацією чиновників, нові назви обирали самі мешканці столиці. Відомо, що в Києві також з'являться вулиці Макса Левіна, Кастуся Калиновського та Павла Лі.

Related video

Київрада у четвер, 27 жовтня, перейменувала понад 40 вулиць, провулків і площ у столиці, назви яких пов'язані з державою-агресором РФ або з радянською епохою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному телеграм-каналі.

Кличко наголосив, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ столиці обирали самі мешканці Києва.

На рейтингове електронне голосування було винесено 296 об'єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали змогу проголосувати за назви, яким надали перевагу, у додатку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.

Перейменування у Києві: які вулиці отримали нову назву

вулиця Славгородська змінила назву на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антипова;

вулиця Карла Маркса була перейменована на честь Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська стала площею Васильківською;

вулицю Пушкінську перейменували на вулицю Євгена Чикаленка;

вулиця Некрасовська отримала ім'я Івана Драча;

вулиця Краснодарська була перейменована на честь Голди Меїр;

вулиця Астраханська стала вулицею Кастуся Калиновського;

вулиця Багратіона назвали ім'ям Максима Левіна — фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом;

провулок Московський став провулком Павла Лі;

провулок Олександра Бестужева перейменували на честь музиканта Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бресту стала площею Чорнобаївською;

вулиця Маршала Тимошенка отримала ім'я Левка Лук'яненка;

вулиця Олександра Матросова була перейменована на вулицю Генерала Кульчицького — українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.

Нагадаємо, днями в Києві офіційно відкрили вулицю імені полку "Азов". Раніше вулиця мала ім'я маршала СРСР Родіона Малиновського. За перейменування топоніму масово висловилися кияни цього літа.

Крім того, Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці Пушкіна, Гагаріна та Маяковського. Експертна рада міністерства привела ТОП 10 поширених топонімів, названих на честь російських діячів, і запропонувала змінити їхні назви.