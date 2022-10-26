У Києві офіційно відкрили вулицю імені полку "Азов" (фото)

Раніше вулиця мала ім'я маршала СРСР Родіона Малиновського. За перейменування топоніму масово висловилися кияни влітку цього року.

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У Києві 26 жовтня офіційно відкрили першу табличку на вулиці, яка після декомунізації отримала нову назву на честь полку "Азов". Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі патронатної служби "Янголи Азову".

"Сьогодні було знято полотно з першої таблички з новою назвою вулиці. Ця посвята стосується насамперед тих героїв, які загинули, захищаючи нашу країну та тих, хто перебуває у ворожому полоні", — сказав перший командир полку Андрій Білецький, який був присутній на відкритті.

Табличку з новою назвою київської вулиці розмістили на фасаді будинку номер 3. Поруч із нею — меморіальна табличка з чорного граніту, присвячена Ігореві Білошицькому.

[ + – ] Колишня вулиця Маршала Малиновського у Києві отримала першу табличку з новою офіційною назвою Фото: Telegram

Лейтенант міліції з позивним "Белаз" брав участь в АТО у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов". 12 грудня 2014 року під час виконання бойового завдання (бійці ліквідували ворожих снайперів та ДРГ) Білошицький підірвався на фугасі в районі села Павлопіль Донецької області. У загиблого залишилася мати. 9 квітня 2015 року президент України Петро Порошенко посмертно нагородив Білошицького орденом "За мужність ІІІ ступеня".

Вулиця імені полку "Азов" у Києві: яку назву вона носила раніше

Нове ім'я отримала вулиця в Оболонському районі Києва, яка пролягає від вулиці Левка Лук'яненка до площі Сантьяго де Чилі.

Була спроєктована у 1960-ті роки під назвою Центральна поперечна (південна сторона). З 1970 по 2022 носила ім'я маршала Р. Я. Малиновського.

З 12 вересня 2022 року носить назву "вулиця Героїв полку "Азов".

Нагадаємо, у червні 2022 року Київська міська державна адміністрація підбила підсумки електронного рейтингового голосування за перейменування міських вулиць. Мільйони українців висловилися про те, як мають називатися вулиці, чиї назви зараз пов'язані з Росією. Вони пропонують увічнити імена героїв, які загинули на війні.

Крім того, Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці Пушкіна, Гагаріна та Маяковського. Експертна рада міністерства навела ТОП 10 поширених топонімів, названих на честь російських діячів, і запропонувала змінити їхні назви.