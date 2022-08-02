Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці Пушкіна, Гагаріна та Маяковського

Експертна рада міністерства привела ТОП-10 поширених топонімів, названих на честь російських діячів, і запропонувала змінити їхні назви.

Експертна рада Міністерства культури й інформаційної політики України рекомендувала перейменувати топоніми, названі на честь космонавта Юрія Гагаріна, поета Олександра Пушкіна, біолога Івана Мічуріна та ще семи російських діячів. Про це у вівторок, 2 серпня, повідомила пресслужба відомства.

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За даними експертної ради Мінкульту, найбільш поширеними топонімами, названими на честь російських діячів є:

Юрій Гагарін;

Олександр Пушкін;

Іван Мічурін;

Валерій Чкалов;

Максим Горький;

Юрій Лермонтов;

Олександр Суворов;

Володимир Маяковський;

Олександр Матросов;

Володимир Комаров.

Рада вказала, що значна кількість топонімів, якими позначають вулиці, площі, проспекти пов'язані з росіянами, які не мали стосунку до України та не народилися тут. У Мінкульті підтримали рішення місцевої влади щодо перейменування топонімів, пов'язаних із Росією, комуністичним тоталітарним режимом, а також імперською та радянською ідеологіями.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що РФ за умов повномасштабної війни використовує українську топоніміку для маніпуляції та пропаганди "русского мира".

Мінкульт рекомендував розглянути можливість перейменування вищезазначених топонімів.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська державна адміністрація підбила підсумки голосування за перейменування міських вулиць. Зокрема, містяни підтримали ідею перейменувати Волгоградську на вулицю Романа Ратушного на честь загиблого на війні столичного активіста.

Також ми писали про те, як у Миколаєві демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну, який знаходився у сквері, названому на його честь.