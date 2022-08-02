UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Минкульт рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Гагарина и Маяковского

161
улица пушкина, улица пушкина украина, переименование улиц украина
Фото: Flickr | В Минкульте подготовили 10 топонимов, рекомендованных к переименованию

Экспертный совет министерства привел ТОП-10 распространенных топонимов, названных в честь российских деятелей, и предложил сменить их названия.

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовал переименовать топонимы, названные в честь космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, биолога Ивана Мичурина и еще семи российских деятелей. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным, экспертного совета Минкульта, наиболее распространенными топонимами, названными в честь российских деятелей являются:

  • Юрий Гагарин;
  • Александр Пушкин;
  • Иван Мичурин;
  • Валерий Чкалов;
  • Максим Горький;
  • Юрий Лермонтов;
  • Александр Суворов;
  • Владимир Маяковский;
  • Александр Матросов;
  • Владимир Комаров.

Совет указал, что значительное количество топонимов, которыми обозначают улицы, площади, проспекты связаны с россиянами, которые не имели отношения к Украине и не родились здесь. В Минкульте поддержали решения местных властей по переименованию топонимов, связанных с Россией, коммунистическим тоталитарным режимом, а также имперской и советской идеологиями.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что РФ в условиях полномасштабной войны использует украинскую топонимику для манипуляции и пропаганды "русского мира".

Минкульт рекомендовал рассмотреть возможность переименования вышеуказанных топонимов.

Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация подвела итоги голосования за переименование городских улиц. В частности, горожане поддержали идею переименовать Волгоградскую в улицу Романа Ратушного в честь погибшего на войне столичного активиста.

Также мы писали о том, как в Николаеве демонтировали памятник Александру Пушкину, который находился в сквере, названном в его честь.