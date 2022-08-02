Минкульт рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Гагарина и Маяковского
Экспертный совет министерства привел ТОП-10 распространенных топонимов, названных в честь российских деятелей, и предложил сменить их названия.
Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины рекомендовал переименовать топонимы, названные в честь космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, биолога Ивана Мичурина и еще семи российских деятелей. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным, экспертного совета Минкульта, наиболее распространенными топонимами, названными в честь российских деятелей являются:
- Юрий Гагарин;
- Александр Пушкин;
- Иван Мичурин;
- Валерий Чкалов;
- Максим Горький;
- Юрий Лермонтов;
- Александр Суворов;
- Владимир Маяковский;
- Александр Матросов;
- Владимир Комаров.
Совет указал, что значительное количество топонимов, которыми обозначают улицы, площади, проспекты связаны с россиянами, которые не имели отношения к Украине и не родились здесь. В Минкульте поддержали решения местных властей по переименованию топонимов, связанных с Россией, коммунистическим тоталитарным режимом, а также имперской и советской идеологиями.
Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что РФ в условиях полномасштабной войны использует украинскую топонимику для манипуляции и пропаганды "русского мира".
Минкульт рекомендовал рассмотреть возможность переименования вышеуказанных топонимов.
Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация подвела итоги голосования за переименование городских улиц. В частности, горожане поддержали идею переименовать Волгоградскую в улицу Романа Ратушного в честь погибшего на войне столичного активиста.
Также мы писали о том, как в Николаеве демонтировали памятник Александру Пушкину, который находился в сквере, названном в его честь.