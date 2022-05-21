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"Пушкин сбежал от стыда": в Николаеве коммунальщики демонтировали памятник поэту (фото)

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Фото: Даниил Слиж | Постамент после "исчезнования" Пушкина

По словам мэра Николаева, памятник демонтировали коммунальные службы. Его дальнейшую судьбу определят после войны. Жители в соцсетях требуют “вернуть Сашку”.

Сегодня в сквере Александра Пушкина в центре Николаева исчез памятник поэту. Об этом сообщил местный житель Юрий Минин в Facebook.

"Не знал, что памятник Пушкину у Ингульского моста может ходить", — пошутил он, опубликовав фотографию пустого гранитного постамента без скульптурного изображения.

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Постамент памятника Пушкину после демонтажа скульптуры
Фото: Юрий Минин

По информации издания "Факты", демонтаж провели около 4 часов утра. Бронзовую скульптуру убрали с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.

Чуть позже мэр города Александр Сенкевич написал, что демонтаж проводился коммунальными службами, а дальнейшую судьбу памятника определят после окончания войны в Украине.

"Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на этом сосредоточим все силы. После войны разберемся, что с ним делать!" — прокомментировал демонтаж памятника городской голова.

Реакция соцсетей на снос памятника Пушкину в Николаеве: "Верните поэта"

Тем временем, жители Николаева уже ведут активную дискуссию в Facebook, обсуждая исчезновение памятника. Многие пользователи активно высказываются за то, чтобы вернуть поэта на место.

"Пушкин не воспевал царский режим, а в Одессе написал много хороших стихов. Вряд ли эти зверские буряты, дагестанцы, да и русские негодяи из глубинки вообще что-то о нем знают или читали", — написала Нина Войтова.

С ней согласен и Юрий Гуменюк: "Пушкина надо вернуть, это история нашего города".

Некоторые пользователи интересуются, можно ли поместить памятник в местный краеведческий музей.

В то же время, часть горожан в комментариях поддержали снос памятника, подчеркивая, что Украине необходимо дистанцироваться от российской культуры.

"Пушкин сбежал от стыда за своих русских потомков", — подчеркнул пользователь Максим Коваль.

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Памятник Пушкину в Николаеве
Фото: Википедия

Памятник Александру Пушкину создали николаевский скульптор Юрий Макушин и архитектор Ольга Попова. Его установили в 1988 году.

Ранее, 19 мая, в Харькове снесли памятник князю Александру Невскому: к монументу привязали трос и сдернули монумент с постамента. По словам члена Харьковского антикоррупционного центра и депутата Чугуевского городского совета Дмитрия Дробота, это сделали украинские военнослужащие.

Напомним, 40% украинцев против сноса памятников, посвященных Второй мировой войне. В то же время, абсолютное большинство опрошенных социологической группой "Рейтинг" выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, и за дерусификацию топонимов в Украине.

Ранее Фокус писал, что в Киеве снесли памятник трудящимся под аркой Дружбы народов.