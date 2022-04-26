В Киеве снесли памятник трудящимся под аркой Дружбы народов (видео)

Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

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В центре Киева демонтируют памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала народный депутат Украины Кира Рудык.

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По ее словам, наступило время избавится от памятников советского прошлого.

"Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь — дошли", – написала нардеп.

Монумент, которых находился под аркой Дружбы народов в столице, представлял из себя двух трудящихся — украинского и российского рабочего, которые вместе подняли ленту с Орденом Дружбы народов. Во время демонтажа, у скульптуры российского рабочего отвалилась голова.

Напомним, что снос памятника под аркой Дружбы народов анонсировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, композицию, посвященную Переяславской раде, временно скроют от глаз киевлян и демонтируют позже, а титановую арку убирать не будут — ее переименуют и покрасят в национальные цвета Украины.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном российскими войсками Геническе на центральной площади восстановили памятник Ленину. По словам первого зампредседателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупационные власти "продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое".