Ностальгия по большевизму. В оккупированном Геническе установили памятник Ленину (фото)

Оккупационные власти также установили над зданием городской администрации флаги РФ и СССР.

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В оккупированном Россией Геническе на центральной площади перед зданием местной администрации восстановили памятник Ленину, который был снесен в рамках декоммунизации в январе 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель председателя областного совета Херсонской области Юрий Соболевский.

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[ + – ] Установка памятника Ленину в Геническе, 2022 год

На опубликованном под сообщением фото также заметны флаги РФ и СССР, установленные над зданием администрации.

"Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской эпохи. И все это на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции", — пишет в комментарии под фото Соболевский.

[ + – ] Установка памятника Ленину в Геническе, 2022 год

По его словам, оккупационные власти пытаются паразитировать на настроениях граждан, которые испытывают ностальгию по советскому прошлому. Но таких людей в области практически нет, убежден Соболевский.

"Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут", — отметил он.

Стоит отметить, что установленный памятник отличается от того монумента, который находился до 2015 года. Но откуда взялся новый "Ленин" не сообщается. Как сообщает "Радио Свобода", вероятнее всего это первый восстановленный памятник лидеру большевиков на территории Украины после 2014 года.

[ + – ] Памятник Ленину в Геническе, 2014 год

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Ранее сообщалось что в городе Новгород-Северский местные власти выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину. Бронзовую скульптуру весом 4,2 тонн и высотой 5 метров выставили на площадке Prozorro со стартовой ценой 394 000 гривен.