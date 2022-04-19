Ностальгія за більшовизмом. В окупованому Генічеську встановили пам'ятник Леніну (фото)

Окупаційна влада також встановила над будівлею міської адміністрації прапори РФ та СРСР.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В окупованому Росією Генічеську на центральній площі перед будинком місцевої адміністрації відновили пам'ятник Леніну, який знесли в межах декомунізації в січні 2015 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови обласної ради Херсонської області Юрій Соболевський.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Встановлення пам'ятника Леніну в Генічеську, 2022 рік

На опублікованому під повідомленням фото також видно прапори РФ і СРСР, встановлені над будівлею адміністрації.

"Орки в Херсонській області продовжують свої експерименти з переміщення в минуле. Червоні прапори, пам'ятники радянської епохи. І все це на тлі гуманітарної кризи, що посилюється, жорсткого придушення інакодумства і прояву громадянської позиції", — пише в коментарі під фото Соболевський.

[ + – ] Встановлення пам'ятника Леніну в Генічеську, 2022 рік

За його словами, окупаційна влада намагається паразитувати на настроях громадян, які відчувають ностальгію за радянським минулим. Але таких людей в області майже немає, переконаний Соболевський.

"Люди в нас живуть у теперішньому і мають цілком реальне та успішне майбутнє. Але окупанти цього зрозуміти не можуть", — зазначив він.

Варто зазначити, що встановлений пам'ятник відрізняється від монумента, який знаходився до 2015 року. Але звідки взявся новий "Ленін", не повідомляють. Як повідомляє "Радіо Свобода", найімовірніше, це перший відновлений пам'ятник лідеру більшовиків на території України після 2014 року.

[ + – ] Пам'ятник Леніну в Генічеську, 2014 рік

Важливо

"Ми чекаємо, коли нас звільнять". Як Генічеськ живе в російській окупації (фото, відео)

Раніше повідомляли, що в місті Новгород-Сіверський місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніну. Бронзову скульптуру вагою 4,2 тонни та висотою 5 метрів виставили на майданчику Prozorro зі стартовою ціною 394 000 гривень.