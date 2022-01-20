Скільки за вождя? На Чернігівщині виставили на аукціон знесений пам'ятник Леніну

Це останній Ленін, якого знесли в Україні (крім окупованих територій) у межах декомунізації.

У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніна. Початкова вартість Ілліча – 394 тисячі гривень. Про це повідомляє Суспільне.

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Бронзову скульптуру завважки 4,2 тонни та заввишки 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro. Продажі. Торги розпочнуться за тиждень.

Подавати свої пропозиції всі охочі можуть до 26 січня.

Місцева влада, повідомляє Суспільне, сподівається продати Леніна за мільйон гривень.

Цей пам'ятник "вождеві світового пролетаріату" став останнім, якого демонтували на підконтрольних територіях України в межах декомунізації. Новгород-Сіверського Леніна знесли 8 жовтня 2016 року.

Як раніше повідомляв Фокус, у Швеції з аукціону продадуть Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року, який належав "королю рок-н-ролу" Елвісу Преслі.