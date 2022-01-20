Почем вождь? В Черниговской области выставили на аукцион снесенный памятник Ленина

Это последний Ленин, которого снесли в Украине (кроме оккупированных территорий) в рамках декоммунизации.

В городе Новгород-Северский Черниговской области местные власти выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину. Начальная стоимость Ильича— 394 тысяч гривен. Об этом сообщает Суспільне.

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Бронзовую скульптуру весом 4,2 тонн и высотой 5 метров выставили на аукцион на площадке Prozorro.Продажі. Торги начнуться через неделю.

Подавать свои предложения все желающие могут до 26 января.

Местные власти, сообщает Суспільне, надеяться продать Ленина за миллион гривен.

Этот памятник "вождю мирового пролетариата" стал последним, которого демонтировали на подконтрольных территориях Украины в рамках декоммунизации. Новгород-Северского Ленина снесли 8 октября 2016 года.

Как ранее сообщал Фокус, в Швеции с аукциона продадут Cadillac Fleetwood Brougham 1975 года, который принадлежал "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли.