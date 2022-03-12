"Мы ждем, когда нас освободят". Как Геническ живет в российской оккупации (фото, видео)

Фокус поговорил с 47-летней жительницей Геническа о том, как армия РФ захватила город, каких продуктов нет в местных магазинах, и почему исчезли очереди в аптеки.

Районный город Геническ на Херсонщине российская армия в Украине захватила первым, еще утром 24 февраля. Как военный или стратегический объект он оккупантов не интересует, поэтому основные силы врага прошли город транзитом, оставив здесь около 500 своих солдат. В городе не работает полиция и было несколько случаев мародерства, но в целом Геническ живет спокойно.

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Местная 47-летняя жительница Ярослава (имя изменено в целях безопасности героини), владелица нескольких торговых точек на местном рынке, рассказала Фокусу о дефиците продуктов, катастрофической ситуации с наличными деньгами и о том, как горожане вышли на митинг против оккупантов.

Ярослава, как все происходило 24 февраля?

В начале шестого утра нас с мужем разбудила заплаканная дочка и сказала, что началась война. Эта фраза и так звучит неестественно, а спросонья вообще показалась абсурдом. Но потом я услышала этот звук — такой посторонний, чужой. Свистели ракеты, что-то взрывалось. Мы открыли окно и нам показалось, что все это летит просто на нас. Потом посыпались звонки от друзей. Они говорили, что россияне уже разбомбили блокпост на Чонгаре [пункт пропуска на админгранице с временно оккупированным Крымом] и движутся сюда, а это сорок минут езды от нашего города. Как мы потом узнали, атака на Чонгар началась в три часа ночи, а в пять там уже все разнесли.

[ + – ] Российская военная техника движется из оккупированного Крыма к Чонгару

Я не знаю, сколько времени город был под обстрелом — может, час или два, до рассвета. Российские военные прошли нас транзитом. Часть колонны направилась мимо Геническа по Московской трассе на Запорожье, а другая повернула [через поселок Новоалексеевка] на Херсон.

Были жертвы среди мирного населения?

Да, четыре дома полностью сгорели. Женщину убило осколком — она стояла у окна, когда рядом прилетел снаряд. Две семьи с детьми попали в больницу с ранениями. На следующий день многие восстанавливали дома — кто окна, кто крыши.

Самый большой инфраструктурный урон — это взорванный мост, ведущий на Арабатскую стрелку. Там находятся три больших жилых поселка, проезд на материк возможен только по этой дороге, так что они оказались практически отрезанными от цивилизации. Правда, на мосту уцелела одна полоса, но когда по ней едет машина, все сооружение шатается, так что проезжать там опасно. Люди все равно едут на свой страх и риск, потому что им нужны продукты.

[ + – ] Бомбоубежище в Геническе Фото: Геническая городская территориальная громада / Facebook

Сейчас у вас тихо?

Да, тихо. После 24 февраля в городе не было никаких военных действий. В первый же день к нам заехало около 500 российских военных, они остановились в общежитии профтехучилища на окраине города. Администрация учреждения — директор и мастера — лично на своих машинах развезли учащихся по родительским домам. Горожане, живущие рядом с училищем, говорят, что российская техника там время от времени меняется. Скорее всего, это перевалочная база — заехали-выехали, заехали-выехали.

Геническ под оккупацией. Аресты и мародерство

В городе ввели комендантский час?

Да, комендантский час действует с первого дня войны — с восьми вечера и до шести утра. Но кто его ввел, я не знаю. Просто это объявление прошло по всем городским Telegram-чатам. Именно в чатах появляется вся информация.

За прошедшее время россияне кого-то арестовывали?

Я слышала о таких случаях. Двух человек задержали после украинского митинга против оккупантов. Одного из них потом вроде бы отпустили, но я с ним не знакома, поэтому не могу подтвердить.

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Случаи мародерства в городе были?

Да, в первый же день войны. 24 февраля в девять утра на рынке ограбили два магазина — с техникой и с одеждой. У нас там очень хорошая охрана: за последние несколько лет не было ни одной кражи, но тут ничего не смогли сделать. Мародеры были в масках, но я не уверена, что это были российские солдаты. Скорее, это люди, которые знали, что наступило безвластие: с самого утра в городе исчезла полиция.

9 марта взломали на рынке еще три магазина. Одного мародера поймали и устроили над ним самосуд: избили, измазали зеленкой и привязали к столбу у ворот. Думаю, что потом его отпустили — а что с ним дальше делать?

Директор рынка сказал: из-за того, что у нас мирный город, во время войны он будет постоянно привлекать всякое отребье. Видимо, кто-то уже заехал к нам с целью мародерства.

Вы сказали, что полиции нет. То есть, они просто уехали?

Несколько дней в городе не было ни одной полицейской машины. Потом появились какие-то автомобили с украинскими флажками, но я не знаю, кто сидит внутри этих машин, и кем эта полиция контролируется. Наши молодые парни организовали "народный контроль" и самостоятельно патрулируют город, чтобы не допустить беспорядков и грабежей.

Сегодня [10 марта] на рынке было собрание предпринимателей. Мы решили, что мужчины по очереди будут дежурить в ночную смену и таким образом помогать охране справиться с мародерами.

Банкоматы в Геническе работают по часам."С наличкой в городе катастрофа"

Какая ситуация с продуктами? Есть дефицит?

В большинстве работающих магазинов, а их не так много, — практически пустые полки. Там есть вода, какие-то приправы — и все. Есть еще несколько магазинов, где бывает завоз продуктов. Думаю, что это старые запасы, которые подвозятся со складов. Но любой такой подвоз товаров сопровождается безумными очередями, давкой и беспорядками. Руководство магазинов пытается как-то успокоить людей, но, видимо, страх, что тебе не достанется, побеждает.

[ + – ] Раздача продуктовой помощи населению, организованная городскими властями Фото: Геническая городская территориальная громада / Facebook

У многих геничан, особенно пенсионеров и бюджетников, деньги есть только на карточках. Если учитывать, что работающих магазинов не так много, магазинов с продуктами еще меньше, то тех, кто продает товар по безналу, — вообще единицы. Поэтому там и возникает такой дикий ажиотаж. А вот за наличные деньги кое-что можно купить на рынке у частников. Но голода в городе нет.

С какими продуктами ситуация совсем сложная?

Нет муки, нет сахара, каких-то круп. Большие проблемы с хлебом: на хлебозаводе нет дрожжей. Хлеб выпекается такими маленькими партиями, что продается утром в течение часа. Кто успел, тот и взял. Еще крымские татары пекут и продают лаваши. Люди стали выпекать дома бездрожжевой хлеб.

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В городском чате время от времени пишут: сегодня в такое-то время в такой-то магазин привезут такие продукты. Но все это очень быстро раскупают. Я слышала, что машины пытаются прорваться на базы в Мелитополь, но дорогу разбомбили и там очень много блокпостов. Таксисты ездят, а вот пропускают продукты или нет, я не знаю.

Банкоматы в городе вообще не работают?

Работают по часам. Чтобы пробиться, надо выстоять сумасшедшую очередь. Моя мама несколько дней назад сумела снять всю пенсию, но простояла в очереди больше трех часов. С наличкой в городе просто катастрофа.

Аптеки работают?

Аптеки, может, и работают, но лекарств уже нет. Если мы говорим о людях, которые ежедневно зависят от каких-то лекарств, то такие препараты сейчас не купишь. Еще на прошлой неделе в аптеки тоже были очереди, но сейчас их нет, потому что покупать больше нечего.

У вас несколько дней не было света и воды. Почему?

Да, по всему городу двое суток не было света. Прошел слух, что нас переключают к крымской энергосети. Так как воду в городе качают электронасосами отсутствие света подразумевает отсутствие воды.

Школы и детсады тоже не работают?

С 24 февраля объявили официальные каникулы вплоть до 13 марта. То есть, теоретически в понедельник они должны заработать. Ходят разговоры, что в такой ситуации лучше было бы оставить детей на онлайн-обучении. Вот только в городе практически нет интернет-связи. Мобильный интернет еще так-сяк ловится, а вот интернет-провайдеры не работают.

"Люди надеются на освобождение"

Как отреагировали на оккупацию горожане?

Все мое окружение возмущено. Воочию я не видела ни одного человека, который обрадовался бы происходящему. Но в сети ходил ролик, как в город привезли гуманитарную помощь из Крыма. Это даже не помощь, а небольшой бусик, который был нужен россиянам для картинки. Бабульки пошли — человек пятьдесят, с удовольствием взяли эти пакеты с гречкой. Хотя стоимость всего этого пакета была не более 200 грн. Но это старое поколение, к тому же у людей остается сильная боязнь голода. В этом ролике была одна женщина, которая на камеру откровенно радовалась, обняла российскую военную и сказала что-то типа: "Какое счастье, я теперь смогу съездить к сестре в Москву, а то я ее пять лет не видела". У нас этот случай широко обсуждали. Каждый хотел купить билет этой женщине и отправить ее в Москву навсегда.

[ + – ] 9 марта жители Геническа возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко Фото: Геническая городская территориальная громада / Facebook

На выходных у вас прошел проукраинский митинг. Он был многочисленным?

Как написала местная газета: за последние 30 лет такое количество народу не собиралось ни разу. Насчитали около 4 тыс. участников. Для нашего городка это действительно очень много [население Геническа — 19,5 тыс. человек]. Митинг проходил больше двух часов, очень эмоциональный, но мирный и организованный. Никто из местной власти к нам не вышел.

Люди решили пойти к общежитию, где оккупанты временно обосновались, и сказать, в каком направлении им лучше пойти.

Когда митингующие уже подходили, поперек дороги встала полицейская машина, но ее просто обошли. Между горожанами и военными, которые постоянно держали руки на автоматах, было, может, два-три метра. Около 20 минут геничане говорили все, что думают об их присутствии в городе.

Военные не угрожали?

Нет, они молчали. В масках, в касках, в полном обмундировании — просто стояли и слушали. Митинг закончился мирно.

Все, кого я знаю, надеются на освобождение Геническа. Но у некоторых людей присутствует обида, что про нас [в Украине] все забыли. Вообще, внутри есть этот животный страх, что если нас будут отвоевывать, то нам все-таки пригодятся наши бомбоубежища. Но если меня спросить, хочу ли я, чтобы нас отвоевали, то я точно могу сказать: да, я очень боюсь, я не хочу умирать и не хочу, чтобы пострадали мои близкие, но еще я точно не хочу быть в оккупации, не хочу, чтобы наш город принадлежал чужой стране.