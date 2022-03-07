Киев ощетинился, теперь это — город-крепость
Сейчас дороги перекрыты на нескольких направлениях высокими брустверами из мешков с песком и бетонных блоков. Грамотно сделаны длинные траншеи. Появились в качестве дополнительной заградительной преграды ряды грузовиков. Гордо развевается на флагштоке флаг Украины. Шел двенадцатый день войны: один из красивейших и древних городов Европы успешно держал оборону от орды.
Я обошел по периметру свой район в Киеве и поразился насколько он преобразился. В первые дни российского вторжения были простые одиночные окопы теробороны с автоматчиками, а сейчас дороги перекрыты на нескольких направлениях высокими брустверами из мешков с песком и бетонных блоков. Грамотно сделаны длинные траншеи. Появились в качестве дополнительной заградительной преграды ряды грузовиков.
Мимо них, с гусеничным грохотом, проезжали колоны наших танков и другой бронетехники — в наиболее горячие точки.
Но и гражданские герои не уступают военным — мужественно снуют фургоны с надписью "Хлеб": батоны есть во всех магазинах. Периодически проезжают желтые пассажирские автобусы и мусоровозы.
Районный штаб волонтеров теперь окружен забором из колючей проволоки, по его периметру автоматчики. Перед брустверами — противотанковые ежи. Вся эта панорама напоминает картины из учебников истории о Великой Отечественной войне. Теперь это Великая Отечественная для украинцев.
Днем, до комендантского часа, моя знакомая ездила на авто по неотложным делам в город и видела все ту же картину — кругом укрепления, техника, бойцы. Но вдруг сказала не об этом: "Знаешь, меня поразило, какой у нас все-таки красивый город".
Вечереет, видны дальние, красные сполохи взрывов. Появилось инфосообщение, что над столицей были сбиты два вражеских самолета.
Гордо развевается на флагштоке флаг Украины.
Шел двенадцатый день войны: один из красивейших и древних городов Европы успешно держал оборону от орды