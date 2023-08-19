"Сад земных наслаждений" Босха. Что зашифровано в картине, где 1000 фигур и десятки любовных ситуаций

В основе одного из самых сложных полотен мира — "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха — лежит весьма простая идея.

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Толкований одной из самых известных картин мира "Сад земных наслаждений" (1503-1504) нидерландца Иеронима Босха хватит на несколько томов. Почему так много? На картине более 1000 фигур. Большинство исследований XX и XXI века. Основной их смысл сводится к "тлетворному влиянию чувственных наслаждений". Но это не совсем так. В центре триптиха — круглое озеро с девицами на выданье, а вокруг носятся женихи на разных животных. Босх показал, что в центре мироздания – электромотор любви, который приводит в движение "приводные ремни" Вселенной. А когда определившиеся парочки разбредаются, одни, в силу своего поведения движутся – к раю, другие – к аду. Фокус поможет вам разобраться в одном из самых сложных шедевров в истории искусства.

У картины "Сад земных наслаждений" (1503—1504), так же как и у "Моны Лизы", в этом году юбилей – ей 520 лет.

Заказчиками нидерландского живописца Иеронима Босха (1450—1516) были или богатая знать, или церковь. "Сад" писался не для церкви. Известно, что триптих долго находился во дворце Генриха III Нассау – это был один из видных военачальников в Нидерландах. В чем фишка таких полотен?

Эта картина – шоу для разгадывания с участием высоких гостей. Знатный вельможа приглашал знакомых попытаться разгадать смыслы, вложенные художником в полотно. Гости становились участниками некоего представления, вроде американского телешоу "Колесо фортуны" (известного нам как "Поле чудес"). Это было занятно, потому что несло и поучительный, и развлекательный заряд. Босх пугал и смешил одновременно: несмотря на обилие его знаменитых монстров (здесь их меньше, чем на других полотнах), в картине хватает юмора.

Поток зрителей к "Саду земных наслаждений" в музее Прадо не иссякает

"Сад земных наслаждений": прелюдия

Предваряют картину две внешние створки. В серо-белых тонах изображена недавно созданная Богом Земля: в виде сферы с небом, водой и почвой, на которой появились первые растения. Надпись на левой створке: "Он сказал, и сделалось" (Псалтирь 32:9), на правой — "Он повелел, и явилось" (Псалтирь 148:5). А когда створки открывались, на зрителей обрушивался поток красок. Словно черно-белое кино закончилось и стартовала эра цветного.

Внешние створки "Сада земных наслаждений"

Налево — рай. Там Бог гуляет, недавно произведя на свет Адама и Еву. Они еще совсем "новенькие", до первородного греха. Вдали — райские кущи с разными тварями. Нет никакой их идеализации: кошка, к примеру, тащит какое-то травоядное животное — загрызла и собирается приступить к трапезе.

Иероним Босх, "Сад земных наслаждений". Рай

Справа — ад. Там на троне с конструкцией стульчака восседает дьявол в облике птицеголового существа, поглощая грешников. Тут множество пагубных страстей: азартные игры, жадность, доносительство. Некий деревянный получеловек-полускот грустно обернулся в сторону своего истлевшего брюха, внутри которого устроена адская таверна — вероятно, его снедала страсть к вину и чревоугодие.

Иероним Босх, "Сад земных наслаждений". Ад

Носители разрушительных земных пороков терпят за них муки. Аллегорически выглядят здесь музыкальные инструменты, которые из источников наслаждения превращены в пыточные машины. Если ты дергал струны пагубных страстей в своей душе, теперь послужишь в качестве струнного инструмента для забав монстров — дьяволовых слуг.

Электромотор любви

В центральной части — круглый пруд с девушками. У кого цапли на голове, символ невинности, а у кого — вороны, символ смерти. У многих яблоки искушения. Одни девицы — будущие прекрасные жены и матери, другие — роковые женщины. Одни – любят, другие – губят.

Вокруг пруда, словно по цирковому манежу, носится огромное количество голых мужиков на животных. Каждый зверь, на котором сидит кавалер, олицетворяет (по Фрейду) его эго — животную (психическую, мифическую) сущность. Это может быть кабан, конь, лев, верблюд, осел, медведь. На козле место свободно. "Козлами" мужчины становятся уже после женитьбы. Дабы подчеркнуть, что в образах животных художник выражает некую сексуальную сущность кавалеров, одного из них он усадил на зверя, который не что иное, как четырехлапый фаллос.

Девицы-красавицы соблазнительно таращатся из воды на кавалеров, делают приглашающие жесты, завлекают.

Кавалеры тоже с дарами: у кого рыба, у кого — ягоды. Немногие открыто поглядывают в сторону девочек. Этим, кажется, художник подчеркивает не так стеснительность, как изначальный мужской эгоизм, замешанный на самолюбовании. Однако процесс сближения идет!

"Электромотор" любви "Сада земных наслаждений" (фрагмент)

Но не всех интересует противоположный пол: из мужского "эскадрона" умиляют ребята, скачущие вдвоем на одной лошадке. Интимно накрыты колокольчиком из лепестков — они явно нетрадиционной ориентации. Эти наездники изолировались от дам и предпочитают не участвовать в брачных играх.

Верблюды, рыси, кабаны – это мужское эго кавалеров, есть и парочка нетрадиционной ориентации

Если в раю показаны первые человеческие экземпляры, то вдалеке, на центральной части – видны некие дворцы с порталами, откуда текут уже толпы "новеньких" людей: из Голубого дворца – мужчины, из Розового – барышни (вспомним свежий фильм "Барби").

Потоки новых мужчин и женщин — из Голубого и Розового дворцов

Все они попадают в этот любовный "водоворот".

А дальше, когда мужчины и женщины начинают контактировать, их общение "выливается" в десятки любовных ситуаций.

Пикантные ситуации

По Босху, в зависимости от греховности деяний, мужчины и женщины попадают или поближе к раю, или – к аду. Например, недалеко от границы ада троица под прозрачным колпаком ("под колпаком" неловкой ситуации): два парня и беременная невеста. Один из них в отчаянии хватается за голову, второй взял женщину под руку. Вероятно, идет выяснение: чей будущий ребенок и чья она, собственно, невеста? Детей на картине нет: изображена более ранняя стадия любовных отношений.

Невеста двух женихов, "Сад земных наслаждений" ( фрагмент)

Компания в рощице собралась полакомиться огромными ягодами – "клубничка" здесь означает то же самое, что и в наше время: сладострастье.

Любопытна еще ситуация, где девушка тоже в фате – вроде как невеста. Но из заднего прохода ее жениха торчит букет. И это как жест приглашения другого молодого человека – тоже с цветами. А безучастную невесту трогает за плечо другой парень. Явно эта пара, жених с невестой, распадется до свадьбы, а типы с букетами – сойдутся. Но еще ближе к границе с адом изображена толпа сплетников, обсуждающих эти две пары.

Любовь на четверых, "Сад земных наслаждений" (фрагмент)

А прямо на границе – некая пара, скачущая друг с другом спина к спине – полное воплощение эгоизма.

Танец двух эгоистов, "Сад земных наслаждений" (фрагмент)

Один мужик (третий лишний, смирившийся с изменой муж?) тащит на спине приоткрытую устричную раковину, из которой недвусмысленно торчат мужские и женские ноги. Приоткрытая устрица символизирует плотские желания. Нелегкая и неблагодарная ноша этого супруга.

Устрица символизирует измену и плотские желания

Посередине картины философ-отшельник в огромном кувшине: отсыл к Диогену, жившему в бочке. На этого типа собралась поглазеть досужая толпа молодежи. Одна из девушек, пришедшая под руку с кавалером, замерла прямо у входа с двумя вишенками на голове. Философ пока предпочитает питаться крохотными плодами из клюва птицы, как бы говоря, что наслаждение духовного порядка он предпочитает телесному. Однако не зря ироничный Иероним изобразил в его руке точно такую же веточку с двумя вишенками, как и у этой девицы. Ее кавалер в шутку тянется хлопнуть отшельника по спине. Тот обернется, увидит эту красотку с таким же ягодным набором и — влюбится! А жених за ненадобностью будет выброшен — дошутился. Обмен ягодами неизбежен!

Любовь отшельника, "Сад земных наслаждений" (фрагмент)

А слева, возле рая, не так много персонажей. Но самые романтичные – это влюбленная парочка, которая находится в пузыре, растущем из цветка. Видно, что в этой маленькой сфере для них весь окружающий ландшафт исчез: влюбленные не только время не замечают, но и всего остального.

Счастливые влюбленные, "Сад земных наслаждений" Босха (фрагмент)

Босх полтысячелетия назад показал главный двигатель земной человеческой жизни: круглый пруд и движение вокруг него мужского "каравана" похож на электромотор в разрезе: ротор — статор. Электромотор любви, работающий на токе, возникающем от разницы меж двух человеческих воплощений — мужчины и женщины. Подобную модель символизирует знак Инь-Ян.

Через центр проходит и энергия от двух метафизических полюсов: "плюс" – это Бог и рай, "минус" – дьявол и ад. Между ними крутится вечный двигатель любви.

Босх показал, что без любви жизнь на Земле остановится – будет та же статика, что изображена на внешних створках. Но мастер предупредил, что из-за характера вашей конкретной любви вы можете оказаться либо в аду, либо в раю. Выбор – за человеком.

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