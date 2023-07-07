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Культура

Разгадка "Моны Лизы": юбилей самой известной картины в мире — почему она так притягательна

Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи, загадка Моны Лизы, загадка Джоконды
Фото: Getty Images | К "Моне Лизе" паломничество не прекращается

Исполняется 520 лет шедевру живописи кисти флорентийского художника Леонардо да Винчи.

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С XIX века существует мем: "загадка Моны Лизы" или "загадка улыбки Моны Лизы". Он отражает тщетность объяснений, в чем притягательность и волшебная сила этого небольшого по размерам полотна. Оценочная стоимость картины колеблется от $850 млн до $2,5 млрд. Фокус в связи с юбилеем общепризнанного шедевра берется своим расследованием разгадать его тайну.

"Мона Лиза" или "Джоконда" (полное название — "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо") — всемирно известная работа кисти итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи (1452-1519). Полотно действительно небольших габаритов: его размеры 77 х 53 см. Картина написана маслом на доске из древесины тополя. Находится она в Лувре и зал, в котором представлен шедевр, всегда набит людьми, хотя рядом на стенах и в коридоре есть картины да Винчи с похожими "загадочными" улыбками, которые больше размером и их можно изучить ближе и внимательнее. "Джоконда" после попыток вандализма — под пуленепробиваемым стеклом. Привез ее во Францию сам автор, который переехал сюда под патронат короля Франциска I.

В чем загадка и притягательность именно этого портрета, ведь других — миллионы? Разберемся.

Почему "Джоконда" — картина №1. Не обошлось без медиа и криминала

Талант — это глубина отпечатка. Чем глубже художником или ученым сделан отпечаток с реальности, тем вещь гениальнее, чем более поверхностный — тем бездарнее. Шкала для измерения глубины — 9 уровней: событие, социал, сюжет, психология, этика, эстетика, идея, символ, миф. В шедевре — все уровни. Если произведение достигает уровня мифа — оно бессмертно. В "Моне Лизе" — все девять.

Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи, загадка Моны Лизы, загадка Джоконды Fullscreen
"Mона Лиза" включает в себя все 9 уровней глубины

Уровни сообщают глубину, но главная действующая сила шедевра — это эмоциональное воздействие, в результате которого происходит преображение зрителя. Здесь происходит чудо — эффект перевертыша, земля и небо меняются местами: кто был никем, стал всем — шедевр возносит! Чудо преображения — основное, что влияет на нас.

Что касается известности самой работы, то этому способствовала кража "Моны Лизы" в 1911 году. Шедевр Леонардо похитил итальянский художник-декоратор. Зашел в рабочем халате через служебный вход. Снял картину, накрыл халатом и вынес (сюжет взят для советской комедии Эльдара Рязанова "Старики-разбойники, 1972). Мотив: вернуть шедевр на родину — в Италию. Хватились через два дня. А в течение двух лет фото картины не раз облетали все мировые таблоиды — следствие шло из рук вон плохо, но медиа только того и надо: они с удовольствием смаковали промахи полиции.

В Италии похититель, не отличающийся изощренным умом, "просто" предложил украденное полотно двум директорам галерей. Тех чуть удар не хватил, когда они поняли, что это подлинник. Преступника наказали не строго, учитывая финал — он даже стал "национальным героем" Италии, поскольку руководствовался не шкурными, а патриотическими соображениями. И после показа в Италии "Мону Лизу" с триумфом вернули во Францию в 1913 году.

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Похищение "Джоконды" – это самая известная кража из музея ХХ века
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Возвращение "Моны Лизы"
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Кража и возвращение "Моны Лизы" стали сенсацией
мона лиза, джоконда, похищение Джоконды, похищение Моны Лизы, кража из музея, Fullscreen
Винченцо Перуджа в Италии стал героем
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За первые два дня в Лувре ее посмотрели 100 тысяч человек. Таким образом не осталось в мире тех, кто бы не знал о существовании "Джоконды". Такого "пиара" не было ни у одного другого арт-произведения. Что не отменяет его глубины.

Загадка Джоконды: ныряем в "глубину"

Событие. Леонардо да Винчи получил заказ в 1503 году от флорентийского купца: написать портрет его жены по случаю рождения их второго сына. Купец — торговец шелком Франческо дель Джокондо. Его супруга — Лиза, в девичестве Герардини.

Социал. Молодая, как мы видим, дама отлично "упакована", но она не принадлежала к высшей знати. Женщина и сейчас близка всем, потому что одета недешево, но просто, и роскошью не кичится.

История. Лиза в 15 лет вышла замуж (южане!) за преуспевающего 35-летнего купца, который женился по любви (это его третий брак) — с одной стороны. С другой — ему льстило породниться с аристократами: девушка принадлежала к древнему роду, который утратил былое влияние. Модели на полотне 25 лет. Брак был удачным, в семье родилось шестеро детей (на момент написания портрета – двух). Лиза прожила счастливую и обеспеченную жизнь представительницы эпохи Возрождения. Соответственно, на картине красивая, состоятельная и счастливая женщина в момент своего расцвета.

Психология. Что касается расслабленной улыбки, то Леонардо, дабы модель не скучала, приглашал музыкантов — играть что-нибудь приятное. Это приводило девушку в умиротворенное состояние, поскольку модели устают, позируя часами.

Например, выдающийся американо-британский художник Джеймс Уистлер (1834 – 1903) доводил моделей своим перфекционизмом до обмороков, у них и выражение лица соответствующее. Посмотрите на личико несчастной девочки Сесили Александер в "Гармонии в сером и зеленом" (1872). Доподлинно известно, что для портрета девочки потребовалось 70 (!) сеансов. Уистлер продолжал добиваться "гармоний" на своих полотнах, ничуть не интересуясь состоянием моделей. Хотя при его жизни уже изобрели граммофон — мог бы приобрести вместо аренды ансамбля.

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"Гармония в сером и зеленом. Портрет мисс Сесили Александер" Джеймса Уистлера

В портрете Лизы дель Джокондо множество уравновешенных противоречий: Лиза сексуальна и целомудренна, ее улыбка и завлекающая и удовлетворенная, и печальная, и радостная. В ироничных глазах и флирт и невинность.

Этика. Что касается сексуальности "Моны Лизы", то в 20 веке ее много раз пародировали. Француз Марсель Дюшан (1887— 1968) в 1919 году сделал картину "L.H.O.O.Q." — репродукция с пририсованными усиками. Название "L.H.O.O.Q." по-французски значило "Elle á chaudaucul" — "Ей горячо в заднице": намек на гомосексуальность Леонардо, раскручиваемый Зигмундом Фрейдом. Уже в наше время лондонская звезда стрит-арта Бэнкси изобразил Мону Лизу, показывающей голую задницу.

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Усатая "Мона Лиза" Марселя Дюшана
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Уличная "Джоконда" Бэнкси

Но в оригинале все страсти удивительно сбалансированы. Леонардо, на наш взгляд, на светлой стороне бытия, но при этом он "спрятал в рукаве" ренессансный козырь — обещание чувственных наслаждений. Улыбка Джоконды и удовлетворенная и обольстительная, а в глазах как бы вопрос: "Слабо"?

А почему бы Лизе не пофлиртовать? Тем более. Леонардо — суперзвезда своего времени. Это все равно, что к вам домой заявился, например, Элвис или Майкл Джексон. Быть матерью почетно, но скучновато. А флирт только придал прелести ее выражению лица.

Эстетика (степень порядка). Мастерство живописца здесь — высший пилотаж. За время работы над холстом Леонардо (как и большинство художников) придал модели сходство с собственными чертами лица, что видно по другим его работам — "Иоанн-Креститель, "Вакх" и т.д. Обратите внимание на насмешливый взгляд.

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"Иоанн-Креститель" Леонардо да Винчи, 1513

Более того, Леонардо, несмотря на то, что взял заказ, так и не отдал его клиенту, прихватив картину с собой во Францию. По-видимому, да Винчи сроднился со своей работой. Огромный пейзаж мастерски вписан за спину женщины. Его цвета согласуются с цветами ее платья. Художник дает весь цветовой спектр: от красно-желтых тонов — к зелено-голубым.

Идея. На идею работает фантастический вертикальный пейзаж, который был ВПЕРВЫЕ применен в светском портрете. Это было революционно. В одиночных портретах раньше не было пейзажного фона. А где есть? Например, в иконе Леонардо "Благовещение" (1472), где Архангел Гавриил приносит благую весть Деве Марии о том, что у нее родится Иисус-Спаситель. Чтобы подчеркнуть масштаб события, Леонардо ввел пейзаж — с замками и горами.

леонардо да винчи, благовещенье, живопись возрождения Fullscreen
"Благовещение" 1472 – 1475 Леонардо да Винчи, где открывается панорама

Его старший товарищ и конкурент Сандро Боттичелли (1445 — 1510) подглядел эту идею у Леонардо и сделал в своем "Благовещении" (1472) подробный пейзаж в окне. До открытия Леонардо остался один шаг.

Сандро Боттичелли, благовещение, живопись эпохи Возрождения Fullscreen
"Благовещение" Сандро Боттичелли 1489 – 1490, где обширный пейзаж уместился в окне

Леонардо "вырезал" вертикальный пейзаж из окна и вписал его в портрет, в разы увеличив значительность женской фигуры. При чем никакие "оконные" рамы пейзаж не ограничивают: он стал почти космическим. Чтобы поместить его за спину миниатюрной женщины Леонардо пришлось его сделать фантастическим: от дорог, мостов и озер — к горам. Это дало неслыханный масштаб: теперь женщина на полотне сразу стала Хозяйкой Мира. За ней — вся планета в миниатюре.

Символ. Джоконда — символ вечной женственности, воплощение всех ипостасей — любовницы, жены, матери, богини. И все это в — одном портрете.

Миф. В ней можно узреть черты и Афродиты (Венеры), и Богоматери (у Леонардо есть портрет Девы Марии с похожей улыбкой). Хоть на полотне изображена мирская женщина, можно сказать, что Леонардо сделал первую поп-икону. Поэтому отец поп-арта Энди Уорхол помимо Мэрилин Монро тиражировал на своих холстах и "Мону Лизу".

Итак, на портрете молодая женщина, у которой одухотворенные, несколько ироничные с вызовом глаза, в которых видна и женская кокетливая игривость и мужской пронзительный ум (своим умным взглядом Леонардо щедро "делился" со всеми моделями на холстах).

Мона Лиза, Джоконда, Леонардо да Винчи, загадка Моны Лизы, загадка Джоконды Fullscreen
Загадка "Моны Лизы" в глазах Леонардо
Фото: Getty Images

Производительница счастья

Вертикальный фоновый пейзаж дает этой женщине царский, планетарный масштаб. А удовлетворенная улыбка (приглашенные художником музыканты все-таки хорошо играли, не фальшивили) олицетворяет женское счастье (она его обещает и другим) — это с одной стороны. С другой — это словно всезнающая улыбка Бога, который доволен, тем что сотворил: "И увидел Бог, что это хорошо". На картине эта Женщина — словно со-творец мира за ее спиной, потому что именно она наполняет его любовью, поддерживая в гармонии и согласии. Полотно излучает умиротворение .

Формула "Моны Лизы": очаровательная женщина — планета у ее ног — улыбка счастья, которое не может не передаваться зрителю. Ее наполненная любовью улыбка, подымает от земного — к небесному, она словно ключ к счастью.

Любопытно, что компьютерный анализ улыбки "Моны Лизы" тоже пришел к выводу, что ее обладательница счастлива на 83%. Хотя, заметим, фирменная "леонардовская" улыбка проходит через множество его портретов, в том числе мужских. Но именно "улыбка Джоконды" стала брендом в силу своей популярности. И потом: слишком довольный мужчина вызывает подозрение, а счастливая женщина — нравится абсолютно всем.

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