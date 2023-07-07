Розгадка "Мони Лізи": ювілей найвідомішої картини у світі — чому вона така притягуюча

Виповнюється 520 років шедевру живопису пензля флорентійського художника Леонардо да Вінчі.

Related video

З XIX століття існує мем: "загадка Мони Лізи" або "загадка посмішки Мони Лізи". Він відображає марність пояснень, у чому привабливість і чарівна сила цього невеликого за розмірами полотна. Оціночна вартість картини коливається від $850 млн до $2,5 млрд. Фокус у зв'язку з ювілеєм загальновизнаного шедевра береться своїм розслідуванням розгадати його таємницю.

"Мона Ліза" або "Джоконда" (повна назва — "Портрет пані Лізи дель Джокондо") — всесвітньо відома робота пензля італійського художника й винахідника Леонардо да Вінчі (1452-1519). Полотно справді невеликих габаритів: його розміри 77 х 53 см. Картина написана олією на дошці з деревини тополі. Знаходиться вона в Луврі, і зала, в якій представлений шедевр, завжди набита людьми, хоча поруч на стінах і в коридорі є картини да Вінчі зі схожими "загадковими" посмішками, більші за розміром, які можна вивчити ближче й уважніше. "Джоконда" після спроб вандалізму — під куленепробивним склом. Привіз її до Франції сам автор, який переїхав сюди під патронат короля Франциска I.

У чому загадка і привабливість саме цього портрета, адже інших — мільйони? Розберемося.

Чому "Джоконда" — картина №1. Не обійшлося без медіа та криміналу

Талант — це глибина відбитка. Що глибший художником чи вченим зроблено відбиток із реальності, то річ геніальніша, що більш поверхневий — то бездарніша. Шкала для вимірювання глибини — 9 рівнів: подія, соціал, сюжет, психологія, етика, естетика, ідея, символ, міф. У шедеврі — усі рівні. Якщо твір досягає рівня міфу — він безсмертний. У "Моні Лізі" — усі дев'ять.

"Мона Ліза" включає в себе всі 9 рівнів глибини

Рівні надають глибину, але головна діюча сила шедевра — це емоційний вплив, у результаті якого відбувається перетворення глядача. Тут відбувається диво — ефект перевертня, земля і небо міняються місцями: хто був ніким, став усім — шедевр підносить! Чудо перетворення — основне, що впливає на нас.

Що стосується популярності самої роботи, то цьому сприяла крадіжка "Мони Лізи" 1911 року. Шедевр Леонардо викрав італійський художник-декоратор. Зайшов у робочому халаті через службовий вхід. Зняв картину, накрив халатом і виніс (сюжет узятий для радянської комедії Ельдара Рязанова "Старики-розбійники, 1972). Мотив: повернути шедевр на батьківщину — в Італію. Схопилися через два дні. А протягом двох років фото картини не раз облітали всі світові таблоїди — слідство йшло геть з рук геть погано, але медіа тільки того й треба: вони із задоволенням смакували промахи поліції.

В Італії викрадач, який не вирізняється витонченим розумом, "просто" запропонував вкрадене полотно двом директорам галерей. Тих ледь удар не схопив, коли вони зрозуміли, що це оригінал. Злочинця покарали не суворо, зважаючи на фінал — він навіть став "національним героєм" Італії, оскільки керувався не шкурними, а патріотичними міркуваннями. І після показу в Італії "Мону Лізу" з тріумфом повернули до Франції 1913 року.

Викрадення "Джоконди" — це найвідоміша крадіжка з музею ХХ століття Повернення "Мони Лізи" Крадіжка і повернення "Мони Лізи" стали сенсацією Вінченцо Перуджа в Італії став героєм

За перші два дні в Луврі її подивилися 100 тисяч осіб. Таким чином не залишилося у світі тих, хто б не знав про існування "Джоконди". Такого "піару" не мав жоден інший арттвір. Що не скасовує його глибини.

Загадка Джоконди: пірнаємо в "глибину"

Подія. Леонардо да Вінчі отримав замовлення 1503 року від флорентійського купця: написати портрет його дружини з нагоди народження їхнього другого сина. Купець — торговець шовком Франческо дель Джокондо. Його дружина — Ліза, у дівоцтві Герардіні.

Соціал. Молода, як ми бачимо, дама чудово "упакована", але вона не належала до вищої знаті. Жінка і зараз близька всім, тому що одягнена недешево, але просто, і розкішшю не хизується.

Історія. Ліза в 15 років вийшла заміж (жителі півдня!) за процвітаючого 35-річного купця, який одружився по любові (це його третій шлюб) — з одного боку. З іншого — йому лестило поріднитися з аристократами: дівчина належала до стародавнього роду, який втратив колишній вплив. Моделі на полотні 25 років. Шлюб був вдалим, у родині народилося шестеро дітей (на момент написання портрета — двоє). Ліза прожила щасливе і забезпечене життя представниці епохи Відродження. Відповідно, на картині красива, заможна і щаслива жінка в момент свого розквіту.

Психологія. Що стосується розслабленої посмішки, то Леонардо, щоб модель не нудьгувала, запрошував музикантів — грати що-небудь приємне. Це приводило дівчину в умиротворений стан, оскільки моделі втомлюються, позуючи годинами.

Наприклад, видатний американо-британський художник Джеймс Вістлер (1834 – 1903) доводив моделей своїм перфекціонізмом до непритомності, у них і вираз обличчя відповідний. Подивіться на личко нещасної дівчинки Сесілі Александер у "Гармонії в сірому і зеленому" (1872). Достеменно відомо, що для портрета дівчинки знадобилося 70 (!) сеансів. Вістлер продовжував домагатися "гармоній" на своїх полотнах, анітрохи не цікавлячись станом моделей. Хоча за його життя вже винайшли грамофон — міг би придбати замість оренди ансамблю.

"Гармонія в сірому і зеленому. Портрет міс Сесілі Александер" Джеймса Вістлера

У портреті Лізи дель Джокондо безліч врівноважених протиріч: Ліза сексуальна і цнотлива, її посмішка і заманлива, і задоволена, і сумна, і радісна. В іронічних очах і флірт, і невинність.

Етика. Що стосується сексуальності "Мони Лізи", то в 20 столітті її багато разів пародіювали. Француз Марсель Дюшан (1887-1968) 1919 року зробив картину "L.H.O.O.Q." — репродукція з примальованими вусиками. Назва "L.H.O.O.O.Q." французькою означала "Elle á chaudaucul" — "Їй гаряче в дупі": натяк на гомосексуальність Леонардо, що його розкручував Зигмунд Фрейд. Уже в наш час лондонська зірка стріт-арту Бенксі зобразив Мону Лізу, яка показує голу дупу.

Вусата "Мона Ліза" Марселя Дюшана Вулична "Джоконда" Бенксі

Але в оригіналі всі пристрасті напрочуд збалансовані. Леонардо, на наш погляд, на світлому боці буття, але при цьому він "сховав у рукаві" ренесансний козир — обіцянку чуттєвих насолод. Посмішка Джоконди і задоволена, і зваблива, а в очах наче запитання: "Слабо"?

А чому б Лізі не пофліртувати? Тим паче. Леонардо — суперзірка свого часу. Це все одно, що до вас додому заявився, наприклад, Елвіс або Майкл Джексон. Бути матір'ю почесно, але нуднувато. А флірт тільки додав принади її виразу обличчя.

Естетика (ступінь порядку). Майстерність живописця тут — вищий пілотаж. За час роботи над полотном Леонардо (як і більшість художників) надав моделі схожості з власними рисами обличчя, що видно за іншими його роботами — "Іоанн-Хреститель", "Вакх" тощо. Зверніть увагу на глузливий погляд.

"Іоанн-Хреститель" Леонардо да Вінчі, 1513 рік

Ба більше, Леонардо, незважаючи на те, що взяв замовлення, так і не віддав його клієнту, прихопивши картину з собою до Франції. Мабуть, да Вінчі зріднився зі своєю роботою. Величезний пейзаж майстерно вписаний за спину жінки. Його кольори узгоджуються з кольорами її сукні. Художник дає весь колірний спектр: від червоно-жовтих тонів — до зелено-блакитних.

Ідея. На ідею працює фантастичний вертикальний пейзаж, який було ВПЕРШЕ застосовано у світському портреті. Це було революційно. В одиночних портретах раніше не було пейзажного фону. А де є? Наприклад, в іконі Леонардо "Благовіщення" (1472), де Архангел Гавриїл приносить благу звістку Діві Марії про те, що в неї народиться Ісус-Спаситель. Щоб підкреслити масштаб події, Леонардо ввів пейзаж — із замками та горами.

"Благовіщення" 1472 – 1475 Леонардо да Вінчі, де відкривається панорама

Його старший товариш і конкурент Сандро Боттічеллі (1445 – 1510) підгледів цю ідею в Леонардо і зробив у своєму "Благовіщенні" (1472) детальний пейзаж у вікні. До відкриття Леонардо залишився один крок.

"Благовіщення" Сандро Боттічеллі 1489 – 1490, де великий пейзаж умістився у вікні

Леонардо "вирізав" вертикальний пейзаж із вікна і вписав його в портрет, у рази збільшивши значущість жіночої фігури. При чому ніякі "віконні" рами пейзаж не обмежують: він став майже космічним. Щоб помістити його за спину мініатюрної жінки, Леонардо довелося його зробити фантастичним: від доріг, мостів і озер — до гір. Це дало нечуваний масштаб: тепер жінка на полотні одразу стала Господинею Світу. За нею — вся планета в мініатюрі.

Символ. Джоконда — символ вічної жіночності, втілення всіх іпостасей — коханки, дружини, матері, богині. І все це в — одному портреті.

Міф. У ній можна побачити риси і Афродіти (Венери), і Богоматері (у Леонардо є портрет Діви Марії зі схожою посмішкою). Хоч на полотні зображена мирська жінка, можна сказати, що Леонардо зробив першу попікону. Тому батько попарту Енді Воргол крім Мерилін Монро тиражував на своїх полотнах і "Мону Лізу".

Отже, на портреті молода жінка, в якої натхненні, дещо іронічні з викликом очі, в яких видно і жіночу кокетливу грайливість, і чоловічий пронизливий розум (своїм розумним поглядом Леонардо щедро "ділився" з усіма моделями на полотнах).

Загадка "Мони Лізи" в очах Леонардо Фото: Getty Images

Виробниця щастя

Вертикальний фоновий пейзаж надає цій жінці царського, планетарного масштабу. А задоволена усмішка (запрошені художником музиканти все-таки гарно грали, не фальшивили) уособлює жіноче щастя (вона його обіцяє й іншим) — це з одного боку. З іншого — це немов всезнаюча усмішка Бога, який задоволений тим, що створив: "І побачив Бог, що це добре". На картині ця Жінка — немов співтворець світу за її спиною, бо саме вона наповнює його любов'ю, підтримуючи в гармонії та злагоді. Полотно випромінює умиротворення.

Формула "Мони Лізи": чарівна жінка — планета біля її ніг — усмішка щастя, яке не може не передаватися глядачеві. Її сповнена любов'ю посмішка, піднімає від земного — до небесного, вона немов ключ до щастя.

Цікаво, що комп'ютерний аналіз посмішки "Мони Лізи" теж дійшов висновку, що її власниця щаслива на 83%. Хоча, зауважимо, фірмова "леонардівська" посмішка проходить через безліч його портретів, зокрема й чоловічих. Але саме "посмішка Джоконди" стала брендом через свою популярність. І потім: занадто задоволений чоловік викликає підозру, а щаслива жінка — подобається абсолютно всім.

Важливо