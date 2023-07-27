Барбимания: почему появились Кены в виде Зеленского и Залужного и барби-мемы с Фарион и Арестовичем

Из-за популярности фильма "Барби" и ИИ у нас в стране началась "барбимания", превращающая Украину в Барбиленд.

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Вышедший девять дней назад фильм "Барби" с Марго Роби и Райаном Гослингом собрал в прокате $414 млн. Эксперты прогнозируют его прибыль выше $1 млрд. Что в нем такого? Он серьезный и ироничный одновременно. Можно воспринимать так, можно эдак. Но он и стильный: культ куклы Барби существует не один десяток лет. Сначала на премьеру девушки надевали розовое. Потом все стали постить подобные фото. Стартовали юморные мемы – в розовом свете. Открылся сайт ИИ, который мог сделать из вас Барби или Кена. Публика стала кидать туда не только свои физиономии, а Зеленского, Залужного, Арестовича. И тут в сетях случился реальный обвал под названием барбимания. Фокус объясняет, почему особенно украинцев так накрыло.

Да, сначала девушки надели одежду, как в фильме "Барби". Образ Марго Робби породил тренд: например, дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин примерила на себя эту "розовую роскошь". И еще пару десятков мировых звезд.

Дальше – больше: пошли мемы. Но что характерно: они были смешные, но не злобные. Тот же Арестович в виде Барби.

Алексей Арестович. Барби-мем

Или Поплавский в стандартном "девическом" окружении.

Михаил Полавский. Барби-антураж.

Даже Фарион сделана без излишнего сарказма.

Барби-мем. Ирина Фарион

А куклы, созданные ИИ на сайте bairbie.me , напрямую льстят моделям.

Превращение в Барби на сайте bairbie.me

Президент Украины Зеленский в образе Кена – без признаков на лице хронической усталости, которая у него не проходит с начала войны.

Владимир Зеленский в виде Кена - без следов хронической усталости

Главнокомандующий Валерий Залужный – подтянут и моложав.

Валерий Залужный в виде Кена: подтянут и моложав

Фейсбук и инстаграм буквально наводнены барби и кенами как селебрети, так и самих пользователей сети. Короткие розовые платьица, стильные мужские костюмы – все это не без шика. У всех устремленные вдаль глаза, полные энергии и веры в светлое будущее.

"Барбиленд" реально всех преображает в лучшую сторону. Все вроде бы в шутку ставят такие свои изображения, но получают исключительно позитивный заряд энергии. Это одновременно забавно и на самом деле приближает нас к неким идеалам.

Особенно это оказалось для нас важным во время войны – это именно то, что всем нам не хватает: мира, положительных эмоций, розового рая. Появился даже розовый украинский железнодорожный состав по маршруту: Украина — Барбиленд. Да и вся наша страна стала "розоветь".

Барби-мем. Украинский состав, следующий в Барбиленд

Даже мужчины купились на это волшебное превращение. Почему нет? Юлию Киму дали возможность побывать на пляже Барбиленда, слегка повздорив с Кеном. На Юлия — это похоже.

Барби-мем. Юлий Ким в Барбиленде

Весь мир становится Барбилендом, где успешные красавцы и красавицы. Но при этом фильм показал, что наличие розового рая не убирает проблемы. Нужно прикладывать по сюжету усилия, чтобы они исчезли. То есть твое приближение к идеалу напрямую зависит от собственных действий. А для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки можно просто влезть на соответствующий сайт и преобразить для начала свой портрет. Можете даже выбрать загорелую кожу или осветлить волосы. У вас появится образ вас — идеального, к которому вы должны "подтягивать" себя.

Как это не парадоксально звучит, но картина "Барби" со своей барбиманией выполняет основную задачу искусства: преобразовывать мир в лучшую сторону. Удивительно другое, что это ей удалось всего за девять дней — своеобразный рекорд!