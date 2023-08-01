Самая скандальная картина XX века: почему Пикассо 9 лет боялся показать "Авиньонских девиц"

Картина "Авиньонские девицы", где Пабло Пикассо по-особенному изобразил жриц любви, изменила искусство XX столетия.

Related video

Полотно "Авиньонские девицы" (Les Demoiselles d'Avignon) работы Пабло Пикассо критики признали самой влиятельной картиной прошлого века и настоящего времени. На ней изображены пять обнаженных девиц легкого поведения. Реакция друзей-художников на это произведение в 1907 году была такой: "Ты словно накормил нас паклей и напоил бензином". Пикассо не выставлял картину после этого 9 лет: боялся хейта. Отважился только в 1916 году, когда реакция общества была более благосклонной: мир изменился.

В XXI веке критики решили, что с этой картины начался кубизм, но в ней почти ничего нет "кубического". Фокус расскажет, в чем суть воздействия этого полотна и как "Авиньонские девицы" Пабло Пикассо повлияли на современный арт, литературу и кино.

В 2007 году Newsweek опубликовал статью об "Авиньонских девицах", назвав картину "самым влиятельным произведение искусства за последние 100 лет". В 2017 в "Нью Йорк Таймс" вышла статья, где утверждалось, что Пикассо "изменил историю этой работой". Но каким образом это произошло, внятно не объяснялось. Разберемся.

"Авиньонские девицы" (1907) Пабло Пикассо

Изначально картина называлась грубее и откровеннее: "Авиньонский бордель". По свидетельству самого Пикассо, он назвал ее так в память о тех веселых деньках, когда жил неподалеку от квартала "красных фонарей" в Барселоне — Carrer d’Avingo. Как мы понимаем, не только жил, но и наведывался в местные заведения: на полотне изображены пять обнаженных женщин легкого поведения в ожидании клиентов.

История этой картины касается и увлечения Пабло древними иберийскими статуэтками (V век до н.э.) и африканскими ритуальными масками вуду, которые он заметил в Лувре, когда ходил туда делать копии с шедевров живописи. Секретарь поэта Аполлинера по поручению патрона стал воровать эти африканские статуэтки и маски для Пабло. у того собралась небольшая коллекция. Именно эти маски Пикассо потом и использует для своей картины.

Африканские ритуальные маски

Через четыре года после написания "Девиц", когда один итальянский декоратор украл "Мону Лизу" и поднялся большой скандал, в ходе полицейских проверок выяснится пропажа тех самых статуй и масок. Полиция выйдет на след Пикассо и Аполлинера – на горизонте у обоих замаячила тюрьма. Им с большом трудом удалось отбиться от обвинений.

Зачем Пабло Пикассо понадобились маски из Лувра? Нигерийское искусство воспринималось европейцами с высокомерием, как примитивная архаичная экзотика. Но Пикассо почувствовал мощь ритуальных вещей Африки. Хотя сам признавался, что не изучал детали их ритуального предназначения. Он вел себя здесь, как Индиана Джонс, который вскроет какой-нибудь древний артефакт, а уж потом посмотрит, что произойдет.

"Меня не интересовали мистические ритуалы, для которых они предназначены, а пленила их совершенная простота форм. Глядя на них, хотелось перерисовать весь остальной мир – в мир подвижных метаморфоз, превращений, глазастых элементарных частиц", — делился Пикассо.

Для начала Пикассо изобразил на картине обнаженных женщин в откровенных позах как на эротических шедеврах французских классиков живописи: "Турецкая баня" Энгра и "Большие купальщицы" Сезанна.

Эскиз "Авиньонских девиц" Пикассо: никаких масок нет

В первой версии картины помимо голых дам, было еще два посетителя: студент и моряк. Кто еще мог шастать в бордели? Затем Пикассо убрал их, чтобы зритель как бы сам стал посетителем злачного места.

"Авиньонские девицы" Пикассо. Эскиз, на котором две мужские фигуры: моряка и студента

Что он добавил нового? Однажды Пикассо осенило: он решил "примерить" на своих девиц африканские ритуальные маски. И делал это, пока наконец маски пугающе "срослись" с двумя моделями у него на полотне.

Вот представьте себе, некий посетитель является в публичный дом и видит: три девицы завлекающе смотрят на него, а у двух – лица вудуистких духов. Мужик пришел насладиться продажной любовью, но "попал": его тут могут затащить не в постель, а на тот свет или под венец – на выбор. Девицы здесь выглядят не жрицами любви, а жрицами вуду.

Именно это вызывает шок, который испытали богемные друзья Пабло – Матисс, Брак и Аполлинер на премьерном показе. Потрясенный художник Жорж Брак, который вскоре станет последователем кубизма, воскликнет: "Такое ощущение, что ты накормил нас паклей и напоил бензином!".

Пикассо был настолько обескуражен и смущен шоковой реакцией близкого окружения, что девять лет никому не показывал свое полотно: боялся хейта. Понравился "Авиньонский бордель" только коллекционеру Канвейлеру. Предвидение этого человека позволит ему стать одним из самых состоятельных собирателей живописи на планете.

Более "приличное" название для картины придумал арт-критик Андре Сальмон, организовавший выставку Пикассо в 1916 году, на которой "Авиньонские девицы" были впервые представлены публике: реакция зрителей была благосклонной – Пабло Пикассо тогда уже был признан "отцом кубизма".

Вот формула "Авиньонских девиц" Пикассо: бытовой реализм – магия – магический реализм: кубизм. Ведь кубизм и есть разновидность магического реализма.

А магический реализм – это направление, которое будет доминировать в XX веке: в литературе (Михаил Булгаков, Хорхе Луис Борхес, Габриэль Маркес, Хулио Кортасар, Харуки Мураками), кино (Терри Гиллиам, Тим Бертон, Гильермо дель Торо), а в музыке – это джаз. В нем впервые появится шаманский африканский ритм и культ импровизации, ухода музыканта "в отрыв" (все это чудесно потом перенял рок).

Благодаря Пикассо, африканские ритуальные изображения трансформировали до неузнаваемости все европейское искусство. Это было похоже на месть африканских богов за порабощение их племен европейцами. Французская империя была обширна и много статуэток и масок в страну притащили наполеоновские войска: Лувр был забит африканскими предметами ритуального предназначения под завязку.

Пабло Пикассо ввел в искусство XX века магический реализм

Так или иначе, впервые в арте появилась шокирующая эстетика, даже антиэстетика. С одной стороны. С другой – эти ритуальные творения, благодаря Пикассо, привнесли в европейскую культуру яркость, страсть и, собственно магический реализм. Получается, Пабло Пикассо пророчески первым "нащупал" это направление раньше всех. Теперь-то, конечно, после "Унесенных призраками" Миядзаки и "Аватара" Кэмерона нас подобными превращениями не напугать.