Найденная в подвале "ужасная" картина оказалась шедевром стоимостью 6 млн евро (фото)

Семья обратилась за советом к нескольким местным экспертам, в том числе к известному арт-детективу Маурицио Серачини, чтобы узнать правду.

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Луиджи Ло Россо с Капри (Италия) нашел картину авторства Пабло Пикассо в подвале своего дома. Полотно висело на стене гостиной в дешевой рамке, пока случайно не раскрылась вся правда о его происхождении, пишет издание Daily Star.

В верхнем левом углу на картине была характерная подпись испанского художника, но Луиджи не мог ее распознать. Много лет спустя его сын Андреа изучал энциклопедию по истории искусства и предположил, что это автограф знаменитого художника.

Как ни странно, его догадки оказались правдивыми. Экстравагантный портрет, который жена владельца дома назвала "ужасным", признали произведением гения живописи и оценили в невероятные 6 000 000 евро.

Жена Луиджи Ло Россо с картиной Пикассо Фото: Andrea Lo Rosso

Семья обратилась за советом к нескольким местным экспертам, в том числе к известному арт-детективу Маурицио Серачини. После нескольких месяцев исследований графолог Чинция Альтьери, член научного комитета Фонда Аркадия, подтвердила, что подпись действительно принадлежит Пикассо.

По ее словам, нет никаких сомнений в том, что полотно, написанное между 1930 и 1936 годами, является оригиналом.

Считается, что это искаженное изображение французского фотографа и художницы Доры Маар, которая была любовницей Пикассо до их расставания в 1945 году.

Луиджи умер задолго до того, как была подтверждена оригинальность шедевра, но его сын пообещал довести дело до конца.

"Мой отец был родом с Капри и собирал всякий хлам, чтобы продать его за бесценок. Он нашел эту картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо, ведь был не очень культурным человеком", — рассказывает 60-летний Андреа.

Портрет авторства Пабло Пикассо Фото: Andrea Lo Rosso

Сейчас шедевр хранится в хранилище в Милане, а семья обратилась в Фонд Пикассо в Малаге (Испания), который должен провести окончательную экспертизу подлинности.

Кстати, Пабло Пикассо создал более 14 тысяч работ до своей смерти в 1973 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что 58-летний мойщик окон Стивен Водлоу из городка Эйлсбери (графство Бакс, Великобритания) пытается доказать, что он является владельцем первого портрета Уильяма Шекспира, сделанного при его жизни. Это произведение искусства может стоить 200 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. Портрет, стоимость которого достигает 90 миллионов долларов, без объяснения причин изъяли с аукциона. В феврале 2024 года лот планировали продать на Sotheby's в Нью-Йорке.