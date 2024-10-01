Знайдена у підвалі "жахлива" картина виявилась шедевром вартістю 6 млн євро (фото)

Родина звернулася за порадою до кількох місцевих експертів, у тому числі до відомого артдетектива Мауріціо Серачіні, щоб дізнатися правду.

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Луїджі Ло Россо з Капрі (Італія) знайшов картину авторства Пабло Пікассо у підвалі свого будинку. Полотно висіло на стіні вітальні у дешевій рамці, аж поки випадково не розкрилась вся правда про його походження, пише видання Daily Star.

У верхньому лівому кутку на картині був характерний підпис іспанського художника, але Луїджі не міг його розпізнати. Багато років по тому його син Андреа вивчав енциклопедію з історії мистецтва й припустив, що це автограф знаменитого художника.

Як не дивно, його здогадки виявились правдивими. Екстравагантний портрет, який дружина власника будинку назвала "жахливим", визнали твором генія живопису й оцінили у неймовірні 6 000 000 євро.

Дружина Луїджі Ло Россо з картиною Пікассо Фото: Andrea Lo Rosso

Родина звернулася за порадою до кількох місцевих експертів, у тому числі до відомого артдетектива Мауріціо Серачині. Після кількох місяців досліджень графолог Чинція Альтьєрі, член наукового комітету Фонду Аркадія, підтвердила, що підпис дійсно належить Пікассо.

За її словами, немає жодних сумнівів у тому, що полотно, написане між 1930 і 1936 роками, є оригіналом.

Вважається, що це спотворене зображення французького фотографа та художниці Дори Маар, яка була коханкою Пікассо до їхнього розставання у 1945 році.

Луїджі помер задовго до того, як було підтверджено оригінальність шедевра, але його син пообіцяв довести справу до кінця.

"Мій батько був родом з Капрі й збирав всілякий мотлох, щоб продати його за безцінь. Він знайшов цю картину ще до мого народження і поняття не мав, хто такий Пікассо, адже був не дуже культурною людиною", — розповідає 60-річний Андреа.

Портрет авторства Пабло Пікассо Фото: Andrea Lo Rosso

Наразі шедевр зберігається у сховищі в Мілані, а родина звернулася до Фонду Пікассо в Малазі (Іспанія), який має провести остаточну експертизу автентичності.

До речі, Пабло Пікассо створив понад 14 тисяч робіт до своєї смерті у 1973 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 58-річний мийник вікон Стівен Водлоу з містечка Ейлсбері (графство Бакс, Велика Британія) намагається довести, що він є власником першого портрета Вільяма Шекспіра, зробленого за його життя. Цей витвір мистецтва може коштувати 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. У лютому 2024 року лот планували продати на Sotheby's в Нью-Йорку.