Чоловік знайшов у гаражі "смішні" малюнки, які виявилися шедеврами за 24 тисячі євро (фото)

Нещодавно вся колекція пішла з молотка на аукціоні Hansons Richmond у Лондоні. Найбільш затребуваним лотом стала кольорова літографія з підписом генія.

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Колекцію з 11 малюнків відомого іспанського сюрреаліста Сальвадора Далі продали на аукціоні за 24 000 євро. Запилені шедеври, придбані за 600 євро на розпродажі в 1970-х роках, знайшли у гаражі будинку на Берклі-сквер в Лондоні (Велика Британія). Про це пише видання The Sun.

Чоловік, ім’я якого не розголошується, перебирав та складав свої речі, готуючись до переїзду за кордон після виходу на пенсію, й випадково натрапив на серію "смішних" малюнків.

Нещодавно вся колекція пішла з молотка на аукціоні Hansons Richmond (Лондон) майже за 24 000 євро. Найбільш популярним лотом стала кольорова літографія з підписом Далі, на якій зображені оголені тіла — її продали за 6000 євро.

Цей малюнок продали за 6000 євро Фото: SWNS

"Це була дивовижна знахідка, яка викликала феноменальний інтерес людей з усього світу. Літографії купили учасники торгів з Великобританії, Європи та США. Ми раді за тих, кому пощастило придбати ці роботи, а також за нашого клієнта", — розповідає Кріс Кіркхем, заступник директора лондонського аукціону Hansons Richmond.

Літографії купили учасники торгів з Великобританії, Європи та США Фото: SWNS

Експерт додав, що натрапив на знахідку під час візиту до одного зі своїх клієнтів, який попросив оцінити антикварні речі в будинку.

"У гаражі виявилась колекція сюрреалістичних літографій. Про це ніхто не здогадувався протягом останніх 50 років", — додав співробітник аукціону.

Хто такий Сальвадор Далі?

Сальвадор Далі (1904-1989) — відомий іспанський художник-сюрреаліст з Каталонії. Здобув мистецьку освіту в Мадриді. У 1929 році він приєднався до групи сюрреалістів й незабаром став її чільним представником. Вважається один з найбільш плідних художників XX століття, роботи якого вирізняються технічною майстерністю та химерними образами. Творчий доробок Далі охоплює живопис, скульптуру, кінематограф, графічне мистецтво, мультиплікацію, моду й фотографію.

Малюнок Сальвадора Далі Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 58-річний мийник вікон Стівен Водлоу з містечка Ейлсбері (графство Бакс, Велика Британія) намагається довести, що він є власником першого портрета Вільяма Шекспіра, зробленого за його життя. Цей витвір мистецтва може коштувати 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. У лютому 2024 року лот планували продати на Sotheby's в Нью-Йорку.