Мужчина нашел в гараже "смешные" рисунки, которые оказались шедеврами за 24 тысячи евро (фото)

Недавно вся коллекция ушла с молотка на аукционе Hansons Richmond в Лондоне. Самым востребованным лотом стала цветная литография с подписью гения.

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Коллекцию из 11 рисунков известного испанского сюрреалиста Сальвадора Дали продали на аукционе за 24 000 евро. Запыленные шедевры, приобретенные за 600 евро на распродаже в 1970-х годах, нашли в гараже дома на Беркли-сквер в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет издание The Sun.

Мужчина, имя которого не разглашается, перебирал и складывал свои вещи, готовясь к переезду за границу после выхода на пенсию, и случайно наткнулся на серию "смешных" рисунков.

Недавно вся коллекция ушла с молотка на аукционе Hansons Richmond (Лондон) почти за 24 000 евро. Наиболее популярным лотом стала цветная литография с подписью Дали, на которой изображены обнаженные тела — ее продали за 6000 евро.

Этот рисунок продали за 6000 евро Фото: SWNS

"Это была удивительная находка, которая вызвала феноменальный интерес людей со всего мира. Литографии купили участники торгов из Великобритании, Европы и США. Мы рады за тех, кому посчастливилось приобрести эти работы, а также за нашего клиента", — рассказывает Крис Киркхем, заместитель директора лондонского аукциона Hansons Richmond.

Литографии купили участники торгов из Великобритании, Европы и США Фото: SWNS

Эксперт добавил, что наткнулся на находку во время визита к одному из своих клиентов, который попросил оценить антикварные вещи в доме.

"В гараже оказалась коллекция сюрреалистических литографий. Об этом никто не догадывался в течение последних 50 лет", — добавил сотрудник аукциона.

Кто такой Сальвадор Дали?

Сальвадор Дали (1904-1989) — известный испанский художник-сюрреалист из Каталонии. Получил художественное образование в Мадриде. В 1929 году он присоединился к группе сюрреалистов и вскоре стал ее главным представителем. Считается один из самых плодовитых художников XX века, работы которого отличаются техническим мастерством и причудливыми образами. Творчество Дали охватывает живопись, скульптуру, кинематограф, графическое искусство, мультипликацию, моду и фотографию.

Рисунок Сальвадора Дали Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что 58-летний мойщик окон Стивен Водлоу из городка Эйлсбери (графство Бакс, Великобритания) пытается доказать, что он является владельцем первого портрета Уильяма Шекспира, сделанного при его жизни. Это произведение искусства может стоить 200 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. Портрет, стоимость которого достигает 90 миллионов долларов, без объяснения причин изъяли с аукциона. В феврале 2024 года лот планировали продать на Sotheby's в Нью-Йорке.