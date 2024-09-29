Обеспечила себя до конца жизни: женщина унаследовала "дешевую" картину, которая оказалась шедевром

Полотно дважды оценивали профессиональные эксперты: в далеком 1998 году за эту работу предлагали всего $200, а в 2004 году — на $50 больше.

Related video

Героиня телевизионного шоу Antiques Roadshow, в эфире которого эксперты оценивают стоимость антикварных вещей, расплакалась от счастья, узнав, что унаследованная от бабушки "дешевая" картина на самом деле стоит сотни тысяч долларов. Об этом пишет издание LadBible.

Женщина принесла на шоу картину, которая передавалась в ее семье из поколения в поколение: в свое время, где-то 70 лет назад, прадедушка подарил это произведение искусства своей любимой жене.

По словам женщины, полотно дважды оценивали профессиональные эксперты: в далеком 1998 году за эту работу предлагали всего $200, а в 2004 году — на $50 больше. Однако настоящей неожиданностью для нее стала третья экспертиза, проведенная Мередит Гилферти — директором аукционов по изобразительному искусству в Rago.

Искусствовед спросила участницу шоу, знает ли она что-нибудь о художнике, на картине которого изображены коренные американцы во время горного путешествия. Та ответила, что он вроде бы родился во Франции и имел хорошие связи с племенем Сиу.

Женщина узнала, что картина стоит более 200 тысяч долларов Фото: PBC

Гилферти уточнила, что художника зовут Генри Франсуа Фарни. Он переехал в Пенсильванию из Франции в возрасте шести лет. Заинтересовавшись американской историей и культурой, мужчине каким-то образом удалось наладить отношения с коренным племенем.

"Если бы мы решили продать эту картину на аукцион сегодня, то выставили бы цену от 200 000 до 300 000 долларов", — отметила Мередит.

Владелица шедевра расплакалась, прежде чем пошутить: "Так я не могу ее повесить дома!".

Зрители в комментариях похвалили эксперта за то, что она была честной с участницей шоу. Один из них назвал эту оценку одной из самых интересных в истории шоу.

Напомним, ранее Фокус писал, что 58-летний мойщик окон Стивен Водлоу из городка Эйлсбери (графство Бакс, Великобритания) пытается доказать, что он является владельцем первого портрета Уильяма Шекспира, сделанного при его жизни. Это произведение искусства может стоить 200 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. Портрет, стоимость которого достигает 90 миллионов долларов, без объяснения причин изъяли с аукциона. В феврале 2024 года лот планировали продать на Sotheby's в Нью-Йорке.