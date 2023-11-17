Потерянный шедевр: бабушка узнала, что старая икона на ее кухне стоит почти $27 миллионов (видео)

Автором шедевра оказался знаменитый художник Чимабуэ. Это одна из ключевых фигур итальянской живописи после ее длительного средневекового застоя.

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Бабушка из французского городка Компьен случайно узнала, что старая икона на ее кухне стоит почти 27 миллионов долларов. Как выяснилось, это утраченный шедевр под названием "Christ Mocked" (Высмеянный Христос) знаменитого итальянского живописца Чимабуэ, известного также как Ченни ди Пепо. Об этом сообщает издание UPI.

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Икону размером 25 на 20 см, датированную 1280 годом, продали на аукционе почти за 27 миллионов долларов, но французское правительство объявило ее "национальным достоянием" и запретило экспорт.

Министр культуры Франции Рима Абдул Малак заявила, что правительство приобрело картину у победителя аукциона и намерено передать ее на хранение и экспонирование в Лувр. Директор знаменитого музея Лоранс де Кар добавила, что шедевр покажут на выставке, которая откроется в 2025 году.

Сюжет Euronews об иконе авторства Чимабуэ

К слову, Чимабуэ — итальянский художник и мастер мозаики, представитель флорентийской школы позднего дученто (duecento). Это одна из ключевых фигур в итальянском искусстве после его длительного средневекового застоя. Находился под влиянием византийской живописи.

Икона живописца Чимабуэ Фото: Euronews / скриншот YouTube

Ранее Фокус писал, что в Лувре впервые презентовали шедевры из Музея Ханенко. Посетители заведения имели возможность ознакомиться с иконами на дереве VI и VII веков.

Верховный суд Нидерландов объявил окончательное решение по делу о "скифском золоте". Музей Алларда Пирсона в Амстердаме обязан передать художественные сокровища Украине, а не музеям Крыма, который временно оккупирован Россией.