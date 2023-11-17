Втрачений шедевр: бабуся дізналась, що стара ікона на її кухні коштує майже $27 мільйонів (відео)

Автором шедевра виявився знаменитий художник Чімабуе. Це одна з ключових постатей італійського живопису після його тривалого середньовічного застою.

Related video

Бабуся з французького містечка Комп'єн випадково дізналася, що стара ікона на її кухні коштує майже 27 мільйонів доларів. Як з’ясувалося, це втрачений шедевр під назвою "Christ Mocked" (Висміяний Христос) знаменитого італійського живописця Чімабуе, відомого також як Ченні ді Пепо. Про це повідомляє видання UPI.

Важливо

У Москві вкрали ікону Божої Матері за 350 метрів від будівлі ФСБ (відео)

Ікону розміром 25 на 20 см, датовану 1280 роком, продали на аукціоні майже за 27 мільйонів доларів, але французький уряд оголосив її "національним надбанням" й заборонив експорт.

Міністерка культури Франції Ріма Абдул Малак заявила, що уряд придбав картину в переможця аукціону й має намір передати її на зберігання та експонування до Лувру в Парижі. Директорка знаменитого музею Лоранс де Кар додала, що шедевр покажуть на виставці, яка відкриється у 2025 році.

Сюжет Euronews про ікону авторства Чімабуе

До слова, Чімабуе – італійський художник та майстер мозаїки, представник флорентійської школи пізнього дученто (duecento). Це одна з ключових постатей в італійському мистецтві після його тривалого середньовічного застою. Перебував під впливом візантійського живопису.

Ікона живописця Чімабуе Фото: Euronews / скріншот YouTube

Раніше Фокус писав, що у Луврі вперше презентували шедеври з Музею Ханенків. Відвідувачі закладу мали можливість ознайомитися з іконами на дереві VI та VII століть.

Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення у справі про "скіфське золото". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі зобов'язаний передати художні скарби Україні, а не музеям Криму, який тимчасово окупований Росією.