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Культура

Ікони на дереві VI та VII століть: у Луврі вперше презентували шедеври з Музею Ханенків (фото)

Лувр у Парижі
Фото: france24.com | У Луврі вперше презентували шедеври з Музею Ханенків

Відвідувачі музею у Парижі зможуть побачити ікони VI та VII століть та константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV століття.

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У паризькому Луврі на виставці представили ікони з Музею Ханенків. У пресслужбі Міністерстві культури України повідомили подробиці.

Відвідувачі відомого закладу отримають можливість ознайомитися з іконами на дереві VI та VII століть. Такі роботи походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай.

Представлена також константинопольська мікромозаїчна ікона кінця XIII — початку XIV століття. Вона оздоблена унікальним золотарським обрамленням.

Поєднання п’яти ікон із 16 творів, які раніше привезли у Францію, демонструє водночас античну спадщину, в якій бере свій початок візантійська цивілізація. Це наявна демонстрація образу, що характеризує мистецьке вираження у східному християнстві.

Шедеври сакрального мистецтва не тільки побачать звичайні відвідувачі. Ці твори й вивчатимуть науковці. Зокрема, Міжнародний комітет, який представляють українські науковці та міжнародні фахівці, проведуть дослідження.

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Про Музей Ханенків

Діяльність Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків присвячена світовій історії мистецтва. У закладі фахівці зберігають близько 25 тисяч творів античного, візантійського, європейського та азійського мистецтв.

Українські підприємці, які закохані у мистецтво, підтримують колекцію. Філантроп Богдан та Варвара Ханенки відіграли вагоме значення у популяризації української культури.

Свої перші придбання вони зробили в Італії, коли приїхали до цієї країни у 1874 році під час весільної подорожі. Збираючи енциклопедичну колекцію спочатку для себе, подружжя мало задум згодом зробити її доступною для широкого загалу.

Нагадаємо, 9 червня Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення у справі про "скіфське золото". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі зобов'язаний передати художні скарби Україні, а не музеям Криму, який тимчасово окупований Росією.