Иконы на дереве VI и VII веков: в Лувре впервые презентовали шедевры из Музея Ханенков (фото)

Посетители музея в Париже могут увидеть иконы VI и VII веков и константинопольскую микромозаическую икону конца XIII — начала XIV века.

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В парижском Лувре на выставке представили иконы из Музея Ханенков. В пресс-службе Министерства культуры Украины 14 июня сообщили подробности.

Посетители известного заведения получат возможность ознакомиться с иконами на дереве VI и VII веков. Такие работы происходят из монастыря Святой Екатерины на горе Синай.

Представлена также константинопольская микромозаическая икона конца XIII – начала XIV века. Она украшена уникальным золотарным обрамлением.

Сочетание пяти икон из 16 произведений, ранее привезенных во Францию, демонстрирует одновременно античное наследие, в котором берет свое начало византийская цивилизация. Это демонстрация образа, характеризующая художественное выражение в восточном христианстве.

Шедевры сакрального искусства не только увидят простые посетители. Эти произведения и будут изучать ученые. В частности, Международный комитет, представленный украинскими учеными и международными специалистами, проведут исследования.

О Музее Ханенков

Деятельность Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко посвящена мировой истории искусства. В заведении специалисты хранят около 25 тысяч произведений античного, византийского, европейского и азиатского искусств.

Украинские предприниматели, влюбленные в искусство, поддерживают коллекцию. Филантроп Богдан и Варвара Ханенко сыграли важное значение в популяризации украинской культуры.

Свои первые приобретения они совершили в Италии, когда приехали в эту страну в 1874 году во время свадебного путешествия. Собирая энциклопедическую коллекцию сначала для себя, супруги имели замысел впоследствии сделать ее доступной для широкой общественности.

Напомним, 9 июня Верховный суд Нидерландов объявил окончательное решение по делу о "скифском золоте". Музей Алларда Пирсона в Амстердаме обязан передать художественные сокровища Украине, а не музеям временно оккупированного Россией Крыма.