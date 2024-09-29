Забезпечила себе до кінця життя: жінка успадкувала "дешеву" картину, яка виявилась шедевром (фото)

Полотно двічі оцінювали професійні експерти: у далекому 1998 році за цю роботу пропонували всього $200, а у 2004 році — на $50 більше.

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Героїня телевізійного шоу Antiques Roadshow, в ефірі якого експерти оцінюють вартість антикварних речей, розплакалась від щастя, дізнавшись, що успадкована від бабусі "дешева" картина насправді коштує сотні тисяч доларів. Про це пише видання LadBible.

Жінка принесла на шоу картину, яка передавалася в її родині з покоління в покоління: свого часу, десь 70 років тому, прадідусь подарував цей твір мистецтва своїй коханій дружині.

За словами жінки, полотно двічі оцінювали професійні експерти: у далекому 1998 році за цю роботу пропонували всього $200, а у 2004 році — на $50 більше. Однак справжньою несподіваною для неї стала третя експертиза, проведена Мередіт Гілферті — директоркою аукціонів з образотворчого мистецтва в Rago.

Мистецтвознавиця запитала учасницю шоу, чи знає вона що-небудь про художника, на картині якого зображені корінні американці під час гірської подорожі. Та відповіла, що він начебто народився у Франції й мав хороші зв'язки з племенем Сіу.

Жінка дізналась, що картина коштує понад 200 тисяч доларів Фото: PBC

Гілферті уточнила, що митця звали Генрі Франсуа Фарні. Він переїхав до Пенсильванії з Франції у віці шести років. Зацікавившись американською історією та культурою, чоловікові якимось чином вдалося налагодити стосунки з корінним племенем.

"Якби ми вирішили продати цю картину на аукціон сьогодні, то виставили б ціну від 200 000 до 300 000 доларів", — зазначила Мередіт.

Власниця шедевра розплакалася, перш ніж пожартувати: "Тож я не можу її повісити вдома!".

Глядачі у коментарях похвалили експертку за те, що вона була чесною з учасницею шоу. Один з них назвав цю оцінку однією з найцікавіших в історії шоу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 58-річний мийник вікон Стівен Водлоу з містечка Ейлсбері (графство Бакс, Велика Британія) намагається довести, що він є власником першого портрета Вільяма Шекспіра, зробленого за його життя. Цей витвір мистецтва може коштувати 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. Портрет, вартість якого сягає 90 мільйонів доларів, без пояснення причин вилучили з аукціону. У лютому 2024 року лот планували продати на Sotheby's в Нью-Йорку.