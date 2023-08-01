Найскандальніша картина XX століття: чому Пікассо 9 років боявся показати "Авіньйонських дівчат"

Картина "Авіньйонські дівчата", де Пабло Пікассо зобразив жриць кохання, змінила мистецтво XX століття.

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Полотно "Авіньйонські дівчата" (Les Demoiselles d'Avignon) роботи Пабло Пікассо критики визнали найвпливовішою картиною минулого століття і сьогодення. На ній зображено п'ять оголених дівчат легкої поведінки. Реакція друзів-художників на цей твір у 1907 році була такою: "Ти немов нагодував нас клоччям і напоїв бензином". Пікассо не виставляв картини після цього 9 років: боявся хейта. Зважився лише 1916 року, коли реакція суспільства була більш прихильною: світ змінився.

У ХХІ столітті критики вирішили, що з цієї картини розпочався кубізм, але в ній майже нічого немає "кубічного". Фокус розповість, у чому суть впливу цього полотна та як "Авіньйонські дівчата" Пабло Пікассо вплинули на сучасний арт, літературу та кіно.

У 2007 році Newsweek опублікував статтю про "Авіньйонські дівчата", назвавши картину "найвпливовішим витвором мистецтва за останні 100 років". У 2017 році в "Нью Йорк Таймс" вийшла стаття, де стверджувалося, що Пікассо "змінив історію цією роботою". Але як це сталося, виразно не пояснювалося. Розберемося.

"Авіньйонські дівчата" (1907) Пабло Пікассо

Спочатку картина називалася грубіше і відвертіше: "Авіньйонський бордель". За свідченням самого Пікассо, він назвав її так на згадку про ті веселі дні, коли жив неподалік кварталу "червоних ліхтарів" у Барселоні — Carrer d'Avingo. Як ми розуміємо, не тільки жив, а й навідувався до місцевих закладів: на полотні зображено п'ять оголених жінок легкої поведінки в очікуванні клієнтів.

Історія цієї картини стосується і захоплення Пабло стародавніми іберійськими статуетками (V століття до н.е.) та африканськими ритуальними масками вуду, які він помітив у Луврі, коли ходив туди робити копії з шедеврів живопису. Секретар поета Аполлінера за дорученням патрона став красти ці африканські статуетки та маски для Пабло. у того зібралася невеличка колекція. Саме ці маски Пікассо потім використовує для своєї картини.

Африканські ритуальні маски

Через чотири роки після написання "Дівчат", коли один італійський декоратор вкрав "Мону Лізу" і зчинився великий скандал, під час поліцейських перевірок з'ясується зникнення тих самих статуй і масок. Поліція вийде на слід Пікассо та Аполлінера — на обрії в обох замаячила в'язниця. Їм насилу вдалося відбитися від звинувачень.

Навіщо Пабло Пікассо знадобилися маски із Лувру? Нігерійське мистецтво сприймалося європейцями з зарозумілістю, як примітивна архаїчна екзотика. Але Пікассо відчув силу ритуальних речей Африки. Хоча сам зізнавався, що не вивчав деталі їхнього ритуального призначення. Він поводився тут, як Індіана Джонс, який розкриє якийсь древній артефакт, а вже потім подивиться, що станеться.

"Мене не цікавили містичні ритуали, для яких вони призначені, а полонила їхня досконала простота форм. Дивлячись на них, хотілося перемалювати весь решту світу — у світ рухливих метаморфоз, перетворень, озримих елементарних частинок", — ділився Пікассо.

Для початку Пікассо зобразив на картині оголених жінок у відвертих позах як на еротичних шедеврах французьких класиків живопису: "Турецька лазня" Енгра та "Великі купальниці" Сезанна.

Ескіз "Авіньйонських дівчат" Пікассо: ніяких масок немає

У першій версії картини, крім голих дам, було ще два відвідувачі: студент і моряк. Хто ще міг тинятися в борделі? Потім Пікассо прибрав їх, щоб глядач сам став відвідувачем злачного місця.

"Авіньйонські дівчата" Пікассо. Ескіз, на якому дві чоловічі постаті: моряка та студента

Що він додав нового? Якось Пікассо осяяло: він вирішив "приміряти" на своїх дівчат африканські ритуальні маски. І робив це, поки нарешті маски лякаюче "зрослися" із двома моделями у нього на полотні.

Ось уявіть собі, якийсь відвідувач є в публічному дому і бачить: три дівчини дивовижно дивляться на нього, а у двох — особи вудуїстьських духів. Чоловік прийшов насолодитися продажною любов'ю, але "влучив": його тут можуть затягнути не в ліжко, а на той світ або під вінець — на вибір. Дівчата тут виглядають не жрицями кохання, а жрицями вуду.

Саме це викликає шок, який зазнали богемні друзі Пабло — Матісс, Шлюб та Аполлінер на прем'єрному показі. Вражений художник Жорж Брак, який незабаром стане послідовником кубізму, вигукне: "Таке відчуття, що ти нагодував нас клоччям і напоїв бензином!".

Пікассо був настільки збентежений і збентежений шоковою реакцією близького оточення, що 9 років нікому не показував своє полотно: боявся хейту. Сподобався "Авіньйонський бордель" лише колекціонеру Канвейлеру. Передбачення цієї людини дозволить їй стати одним із найзаможніших збирачів живопису на планеті.

Більш "пристойну" назву для картини вигадав арт-критик Андре Сальмон, який організував виставку Пікассо в 1916 році, на якій "Авіньйонські дівчата" були вперше представлені публіці: реакція глядачів була прихильною — Пабло Пікассо тоді вже був визнаний "батьком кубізму".

Ось формула "Авіньйонських дівчат" Пікассо: побутовий реалізм — магія — магічний реалізм: кубізм. Адже кубізм і є різновидом магічного реалізму.

А магічний реалізм — це напрям, який домінуватиме у XX столітті: у літературі (Михайло Булгаков, Хорхе Луїс Борхес, Габріель Маркес, Хуліо Кортасар, Харукі Муракамі), кіно (Террі Гілліам, Тім Бертон, Гільєрмо дель Торо), а в музиці — це джаз. У ньому вперше з'явиться шаманський африканський ритм і культ імпровізації, відходу музиканта "у відрив" (все це чудово потім перейняв рок).

Завдяки Пікассо африканські ритуальні зображення трансформували до невпізнання все європейське мистецтво. Це було схоже на помсту африканських богів за поневолення їхніх племен європейцями. Французька імперія була широка і багато статуеток і масок у країну притягли наполеонівські війська: Лувр був забитий африканськими предметами ритуального призначення під зав'язку.

Пабло Пікассо ввів у мистецтво XX століття магічний реалізм

Так чи інакше, вперше в арті з'явилася естетика, що шокує, навіть антиестетика. З одного боку. З іншого — ці ритуальні твори завдяки Пікассо привнесли в європейську культуру яскравість, пристрасть і, власне магічний реалізм. Виходить, Пабло Пікассо пророчо першим "намацав" цей напрямок раніше за всіх. Тепер, звичайно, після "Віднесених привидами" Міядзакі та "Аватара" Кемерона нас подібними перетвореннями не налякати.