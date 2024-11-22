Неизвестные напали на музей и похитили бриллианты из культовой инсталляции: СМИ раскрыли подробности

Четверо грабителей во Франции подъехали на мотоциклах к музею, произвели несколько выстрелов, вытащили из-за бронированного стекла драгоценные камни из культовой инсталляции и скрылись. Полиция продолжает поиск злоумышленников.

Неизвестные вооруженные люди ограбили музей во французском городке Паре-ле-Моньяль, похитив драгоценности на почти 7 млн евро из работы известного парижского ювелира, которое является национальным достоянием Франции. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По словам местного мэра Жана-Марка Несме, грабители приехали на мотоциклах в музей Иерона в городе Паре-ле-Моньяль около 16 часов в четверг, 21 ноября. Трое из них вошли в музей, а один остался на страже. Далее преступники сделали несколько выстрелов и направились к главному экспонату музея. Там с помощью электроинструмента они распилили бронированное стекло, за которым был экспонат, забрали золотые фигурки и украшения из слоновой кости, а также изумрудные украшения.

инсталляция "Жизнеописание" (фото: The Guardian)

Журналисты пишут, что трехметровая работа Жозефа Шоме под названием "Жизнеописание" была создана в 1904 году. Гигантское произведение состоит из 138 фигур, на которой изображена жизнь Христа в бриллиантах и рубинах, которые инкрустированы в разноцветный мрамор.

"Она была классифицирована Министерством культуры Франции как национальное достояние, а ее стоимость оценивается в 7 млн евро", — сказал Несме и добавил, что сотрудники музея и около 20 посетителей были "травмированы" вторжением грабителей.

СМИ пишет, что по данным полиции, во время побега грабители рассыпали шипы посреди дороги, чтобы помешать двум полицейским машинам преследовать их. Сейчас правоохранители продолжают поиски преступников и не сообщают дополнительных данных расследования.

Напомним, Фокус писал, что в Нидерландах взорвали галерею и украли две работы Энди Уорхола. Грабители пытались забрать всю коллекцию, однако смогли похитить лишь две из четырех картин из серии Уорхола. Специалисты говорят, что преступникам не получится их продать по ряду причин.

Также мы сообщали, что Россия хочет продать похищенную из Украины картину Айвазовского, которую Интерпол объявил в розыск. По словам экс-заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, еще в 2014 году оккупанты незаконно передали 52 полотна в Симферопольский художественный музей. Он подчеркнул, что страна-агрессор открыто пренебрегает международным правом.