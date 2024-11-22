Невідомі напали на музей і викрали діаманти з культової інсталяції: ЗМІ розкрили подробиці

Четверо грабіжників у Франції під'їхали на мотоциклах до музею, здійснили кілька пострілів, витягли з-за броньованого скла дорогоцінне каміння з культової інсталяції та втекли. Поліція продовжує пошук зловмисників.

Невідомі озброєні люди пограбували музей у французькому містечку Паре-ле-Моньяль, викравши коштовності на майже 7 млн євро з роботи відомого паризького ювеліра, яке є національним надбанням Франції. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За словами місцевого мера Жана-Марка Несме, грабіжники приїхали на мотоциклах до музею Ієрон у місті Паре-ле-Моньяль біля 16-ї близько в четвер, 21 листопада. Троє з них увійшли до музею, а один залишився на варті. Далі злочинці зробили кілька пострілів і попрямували до головного експонату музею. Там за допомогою електроінструменту вони розпиляли броньоване скло, за яким був експонат, забрали золоті фігурки та прикраси зі слонової кістки, а також смарагдові прикраси.

інсталяція "Життєпис" (фото: The Guardian)

Журналісти пишуть, що триметрова робота Жозефа Шоме під назвою "Життєпис" була створена 1904 року. Гігантський витвір складається зі 138 фігур, на якій зображено життя Христа в діамантах і рубінах, які інкрустовані у різнокольоровий мармур.

"Вона була класифікована Міністерством культури Франції як національне надбання, а її вартість оцінюється в 7 млн євро", – сказав Несме і додав, що співробітники музею та близько 20 відвідувачів були "травмовані" вторгненням грабіжників..

ЗМІ пише, що за даними поліції, під час втечі грабіжники розсипали шипи посеред дороги, аби завадити двом поліцейським машинам переслідувати їх. Наразі правоохоронці продовжують пошуки злочинців і не повідомляють додаткових даних розслідування.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Нідерландах підірвали галерею і поцупили дві роботи Енді Воргола. Грабіжники намагалися забрати всю колекцію, однак змогли викрасти лише дві з чотирьох картин із серії Воргола. Фахівці кажуть, що злочинцям не вийде їх продати з низки причин.

Також ми повідомляли, що Росія хоче продати викрадену з України картину Айвазовського, яку Інтерпол оголосив у розшук. За словами ексзаступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, ще у 2014 році окупанти незаконно передали 52 полотна у Сімферопольський художній музей. Він наголосив, що країна-агресор відкрито нехтує міжнародним правом.