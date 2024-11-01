Діяли аматори: в Нідерландах підірвали галерею і поцупили дві роботи Енді Воргола (фото)

Грабіжники намагалися забрати всю колекцію, однак змогли викрасти лише дві з чотирьох картин із серії Воргола. Фахівці кажуть, що злочинцям не вийде їх продати з низки причин.

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В нідерландському місті Остервейк невідомі підірвали двері до галереї та викрали два портрети королев — покійної британської Єлизавети II та колишньої данської Маргрете II, авторство яких належить засновнику попарта Енді Воргола. Про це пише видання AP.

Журналісти пишуть, що злодії намагалися викрасти роботи з галереї. Для цього вони використали потужну вибухівку, аби зламати зачинені двері. Після того, як злочинці потрапили до галереї, вони забрали чотири портрети Енді Воргола із серії Reigning Queens 1985 року, до якої увійшли зображення тогочасних королев — Єлизавети II у Великій Британії, Беатрікс у Нідерландах, Маргрете II у Данії та королеви Свазіленду Нтомбі Твали.

серія робіт Reigning Queens Енді Воргола (фото: Nevada Museum of Art)

Медіа вказує, що з собою в результаті злодії забрали тільки портрети британської та данської королев. Водночас за словами власника галереї Марка Піта Віссера, на вуличних камерах спостереження помітно, що інші дві картини грабіжники не змогли помістити до машини та полишили поруч.

"Вибух був настільки сильним, що вся моя будівля зруйнована, і сусідні магазини також пошкоджені", — розповідає власник галереї та додає, що усі роботи зазнали пошкоджень — як від вибуху, який влаштували самі грабіжники, так і від того, що їх неакуратно витягали з рам.

Наслідки вибуху в галерії (фото: NOS Nieuws)

Журналісти пишуть, що 24 листопада у галереї мав початися арт'ярмарок PAN Amsterdam. Для відкриття експозиції було привезено низку робіт Воргола, зокрема й дві викрадені.

Водночас поки поліція шукає злочинців і опитує свідків, у фахівців є сумніви, що крадії зможуть продати поцуплені картини. За словами нідерландського мистецтвознавця Віллема Баарса, є дві причини, чому їм це не вдасться. По-перше, всі картини мають нумерацію, яку нанесли для участі в ярмарку, а по-друге, картини, ймовірно, зазнали ушкоджень від вибуху, який влаштували горе-грабіжники.

"Якщо на папері є хоча б надрив, вони знищені й нічого не варті. Вони надзвичайно крихкі", — констатує Баарс.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Лондоні через напади екоактивістів в галерею заборонили проносити будь-яку рідину. В Національній галереї також заборонено демонструвати або носити атрибутику, яка вважається "образливою або пов’язаною з організаціями, що становлять фізичну загрозу для колекції", а також розповсюдження будь-яких агітаційних матеріалів.

Також ми розповідали, що в Німеччині співробітника галереї звільнили, бо той повісив власну картину. Чоловік просвердлив два отвори в стіні, щоб розмістити свою роботу. Його картина розміром 60 на 120 сантиметрів висіла в порожньому проході.