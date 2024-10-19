В Лондоні через напади екоактивістів в галерею заборонили проносити будь-яку рідину

В Національній галереї також заборонено демонструвати або носити атрибутику, яка вважається "образливою або пов’язаною з організаціями, що становлять фізичну загрозу для колекції", а також розповсюдження будь-яких агітаційних матеріалів.

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Національна галерея оголосила про посилення заходів безпеки після того, як протестувальники облили різними рідинами низку картин, зокрема "Соняшники" Вінсента Ван Гога, "Віз із сіном" Джона Констебля та "Венера перед дзеркалом" Дієго Веласкеса. Про це повідомляє видання The Guardian.

З ранку п'ятниці в лондонську галерею буде заборонено проносити будь-які рідини, крім дитячої суміші, зцідженого молока або ліків, що відпускаються за рецептом. Усі входи в галерею будуть мати прохідні металодетектори, сумки та рюкзаки перевірятимуть, а відвідувачів просять приносити якомога менше речей і ніяких великих сумок.

У приміщеннях галереї також заборонено "демонструвати або носити атрибутику, яка вважається образливою або пов’язаною з організаціями, що становлять фізичну загрозу для колекції", а також розповсюдження будь-яких агітаційних матеріалів.

"Після нещодавніх інцидентів у галереї, тепер необхідно ввести посилені заходи безпеки, щоб забезпечити безпеку всіх відвідувачів, персоналу Національної галереї та національної колекції картин", — йдеться у заяві галереї.

Журналісти пишуть, що з липня 2022 року Національна галерея зіткнулася з п’ятьма окремими нападами на деякі з її найбільш шанованих картин, дві з яких сталися за останні два тижні. Активісти Just Stop Oil облили супом дві картини Ван Гога через кілька годин після того, як інші члени групи були ув’язнені за пошкодження золотої рами однієї з робіт художника "Соняшники".

У галереї заявили, що напади спричинили "фізичні пошкодження творів мистецтва, страждання як для відвідувачів, так і для персоналу, а також завадили нашій місії забезпечити доступність великого мистецтва для всіх і всюди". Через це, як стверджується, галерея "прийняла важке і невдале рішення змінити спосіб роботи в осяжному майбутньому".

У відповідь на дії музеїв, представники Just Stop Oil сказали виданню Art Newspaper: "Якщо Національна Галерея вважає, що найбільшою загрозою, з якою вони стикаються, є ненасильницькі протести, то вони повинні поговорити з персоналом, який зараз спить у музеї Сальвадора Далі у Флориді після того, як їхні будинки були знищені. зруйнований потужним ураганом".

Нагадаємо, 14 жовтня 2022 року екоактивістки з організації Just Stop Oil облили томатним супом картину Ван Гога "Соняшники". На щастя, картина не постраждала, оскільки полотно захищене спеціальним антивандальним склом, а активісток затримали.

Також ми писали про рух Just Stop Oil і чому його учасники нападають на світові шедеври. Останнім часом активісти цієї групи виявляють дедалі більшу активність та щодня дають нові інфоприводи для ЗМІ.