Екоактивістки вилили суп на картину Ван Гога вартістю $39,7 млн (відео)

Дівчат заарештували за заподіяння злочинної шкоди та вторгнення за обтяжувальних обставин.

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Картина нідерландського художника Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю $39,7 млн, що зберігається в Національній галереї в Лондоні, зазнала нападу з боку екоактивісток з організації Just Stop Oil, 20-річної Анни Холланд та 21-річної Фібі Пламмер, повідомляє The Sun.

У Мережі опубліковано відео, де дівчата обливають шедевр томатним супом Heinz, а потім сідають на підлогу та пораються з тюбиками клею, щоб приклеїтися до стіни.

Розмахуючи банкою з-під супу, Анна та Фібі кричали про те, що сім'ї не можуть дозволити собі розігріти їжу через поточну кризу вартості життя.

На щастя, картина не постраждала, оскільки полотно захищене спеціальним антивандальним склом.

Активісток затримали, попередньо вивівши із зали відвідувачів. На питання про мотиви такого вчинку Пламмер відповіла: "Що цінніше, мистецтво чи життя? Вас більше хвилює захист картини чи захист нашої планети та людей?" Також вони заявили, що акт вандалізму був частиною тривалої кампанії, спрямованої на те, щоб змусити уряд зупинити нові нафтогазові проєкти.

У результаті пару заарештували за заподіяння злочинних збитків і вторгнення за обтяжувальних обставин.

Група, яка бореться проти видобутку нафти в Північному морі, і раніше робила замах на роботи Ван Гога: у серпні троє учасників кампанії приклеїлися до його роботи 1889 року "Персикові дерева в цвіті".

Національна галерея — не єдине місце, де екоактивісти влаштовують акції протесту. Так, вони перекривають дороги Лондона, і поліції буквально силою доводиться прибирати їх із проїжджої частини.

Раніше ми писали, що "4 канал" Великобританії придбав картину Адольфа Гітлера. Під час шоу у глядачів буде можливість вирішити, чи має відомий комік Джиммі Карр знищити її.