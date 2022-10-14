Эко-активистки вылили суп на картину Ван Гога стоимостью $39,7 млн (видео)

Девушек арестовали за причинение преступного ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах.

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Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью $39,7 млн, которая хранится в Национальной галерее в Лондоне, подверглась нападению со стороны эко-активисток из организации Just Stop Oil, 20-летней Анны Холланд и 21-летней Фиби Пламмер, сообщает The Sun.

В Сети опубликовано видео, где девушки обливают шедевр томатным супом Heinz, а затем садятся на пол и возятся с тюбиками клея, чтобы приклеиться к стене.

Размахивая банкой из-под супа, Анна и Фиби кричали о том, что семьи не могут позволить себе разогреть еду из-за текущего кризиса стоимости жизни.

К счастью, картина не пострадала, поскольку полотно защищено специальным антивандальным стеклом.

Активисток задержали, предварительно выведя из зала посетителей. На вопрос о мотивах такого поступка Пламмер ответила: "Что ценнее, искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей?". Также они заявили, что акт вандализма был частью длительной кампании, направленной на то, чтобы заставить правительство остановить все новые нефтегазовые проекты.

В итоге пара была арестована за причинение преступного ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах.

Группа, которая борется против добычи нефти в Северном море, и раньше покушалась на работы Ван Гога: в августе трое участников кампании приклеились к его работе 1889 года "Персиковые деревья в цвету".

Национальная галерея – не единственное место, где эко-активисты устраивают акции протеста. Так, они перекрывают дороги Лондона, и полиции буквально силой приходится убирать их с проезжей части.

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