Британский телеканал купил картину Гитлера, чтобы уничтожить ее в прямом эфире,— The Guardian

Издание пишет, что зрители шоу смогут выбрать, сохранить картину или уничтожить ее. Ведущим будет комик Джимми Карр, который будет использовать для уничтожения различные предметы.

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"4 канал" Великобритании приобрел картину Адольфа Гитлера. Во время шоу у зрителей будет возможность решить, должен ли известный комик Джимми Карр уничтожить ее. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в рамках шоу канал купил работы различных"проблемных" художников. Среди них также серийный педофил Рольф Харрис и насильник Эрик Гилл.

Шоу под названием "Джимми Кар уничтожает искусство" будут показаны дебаты, на которых будет поставлен вопрос, можно ли отделить произведения искусства от создателя.

"У каждого произведения искусства есть сторонники. Итак, у вас есть защитник Гитлера. Найдется кто-то, кто будет спорить не за Гитлера, а за то, что его моральный облик не должен решать, существует произведение искусства или нет", — объяснил директор "4 канала" ЯкКац суть шоу.

Канал нанял искусствоведа для покупки работ "у авторитетных аукционных домов", хотя существуют давние сомнения по поводу атрибуции искусства Гитлера. Работы, обсуждаемые на выставке, будут уничтожены с помощью различных инструментов, включая огнемет.

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