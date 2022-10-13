Королева Нидерландов Максима пришла на прием в Швеции в платье из 3D-принтера и шикарных изумрудах

Король и королева Нидерландов посетили со шведским монархом концерт в Стокгольмском концертном зале.

Related video

Королева Нидерландов Максима появилась в очень оригинальном наряде на приеме в Стокгольме. Сейчас она и король Нидерландов Виллем-Александр находятся в Швеции с трехдневным официальным визитом. Об этом пишет Daily Mail.

Для музыкального вечера в Стокгольмском концертном зале 51-летняя Максима выбрала потрясающий и очень оригинальный наряд.

Платье, скорей всего от известного авангардного дизайнера Айрис ван Херпен из Нидерландов, которая создает свои наряды на 3D-принтере, Максима дополнила синими бархатными босоножками на очень высоком каблуке и роскошным изумрудным комплектом.

[ + – ] Королевская семья Швеции и король Нидерландов с супругой

Наряды от Айрис очень любят кинозвезды, но королевские особы пока в них не появлялись.

Серьги и колье с огромным кабошоном – ее любимые. Это семейная реликвия, которой королевская семья Нидерландов владеет с 1899 года.

[ + – ] Королева Максима и король Виллем-Александр Фото: Getty Images

К королеве-консорту Максиме и королю Виллему-Александру присоединились кронпринцесса Виктория в белом платье с отделкой и перьев, принц Карл-Филипп и принцесса София в голубом платье, расшитом бисером.

И, конечно, присутствовал король Швеции Карл-Густав с супругой, королевой Сильвией.

[ + – ] Король Швеции Густав, королева Максима и принц шведский Карл-Филипп с супругой Софией Фото: Kungahuset/Instagram

Ранее Максима и Виллем-Александр посещали штаб-квартиру Stockholm Exergi и научный парк Каролинского института.

Король Карл XVI Густав сказал, что для него большая честь принимать короля и королеву Нидерландов. Он отметил, что их страны очень похожи и они собираются укреплять связи в сфере обороны и безопасности.

Король Нидерландов во время перелета в Швецию даже сам сел за штурвал самолета. А ради первого дня королева Максима выбрала очаровательный бежевый наряд и шляпку-таблетку.