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Стиль життя

Королева Нідерландів Максима прийшла на захід у сукні з 3D-принтера та шикарними смарагдами

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Фото: Getty Images | Королева Максима та король Віллем-Олександр

Король та королева Нідерландів відвідали зі шведським монархом концерт у Стокгольмському концертному залі.

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Королева Нідерландів Максима з'явилася в оригінальному вбранні на заході в Стокгольмі. Зараз вона та король Нідерландів Віллем-Олександр перебувають у Швеції з триденним офіційним візитом. Про це пише Daily Mail.

Для музичного вечора у Стокгольмському концертному залі 51-річна Максима обрала приголомшливе та дуже оригінальне вбрання.

Сукня, ймовірно, від відомої авангардної дизайнерки Айріс ван Герпен з Нідерландів, яка створює свої вбрання на 3D-принтері, Максима доповнила синіми оксамитовими босоніжками на дуже високих підборах та розкішним смарагдовим комплектом.

Королівська родина Швеції та король Нідерландів з дружиною

Вбрання від Айріс дуже люблять кінозірки, але королівські особи поки в них не з'являлися.

Сережки та кольє з величезним кабошоном – її улюблені. Це сімейна реліквія, якою королівська родина Нідерландів володіє з 1899 року.

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Королева Максима та король Віллем-Олександр
Фото: Getty Images

До королеви-консорту Максима і короля Віллема-Олександра приєдналися кронпринцеса Вікторія в білій сукні з оздобленням і пір'ям, принц Карл Філіп і принцеса Софія в блакитній сукні, розшиті бісером.

І, звичайно, був присутній король Швеції Карл Густав із дружиною, королевою Сільвією.

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Король Швеції Густав, королева Максима та принц шведський Карл Філіп з дружиною Софією
Фото: Kungahuset/Instagram

Раніше Максима та Віллем-Олександр відвідували штаб-квартиру Stockholm Exergi та науковий парк Каролінського інституту.

Король Карл XVI Густав сказав, що для нього велика честь приймати короля та королеву Нідерландів. Він зазначив, що їхні країни дуже схожі і вони мають намір зміцнювати зв'язки у сфері оборони та безпеки.

Король Нідерландів під час перельоту до Швеції навіть сам сів за штурвал літака. А заради першого дня королева Максима обрала чарівне бежеве вбрання та капелюшок-таблетку.