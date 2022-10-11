Король Нідерландів сам сів за штурвал літака, на якому прилетів у Швецію
Віллем-Олександр проходив льотну підготовку й іноді сам сідає за штурвал.
Король Нідерландів Віллем-Олександр прилетів у Швецію з триденним офіційним візитом разом зі своєю дружиною, королевою Максимою. Візит був би стандартним, якби сам монарх не сів за штурвал літака. Про це пише Daily Mail.
Переліт у Стокгольм був коротким, але це не вперше, коли Віллем-Олександр сідає за штурвал. Монарх уже дивував пасажирів рейсу KLM у 2018 році, коли повідомив, що саме він був другим пілотом.
В аеропорту короля та королеву Нідерландів зустрічали кронпринцеса Швеції Вікторія та принц Даніель.
Потім королівські особи Нідерландів вирушили в кінному екіпажі до Королівського палацу в Стокгольмі, де їх вітали шведська королева Сильвія та король Карл XVI Густав.
До речі, королева Максима в аеропорту продемонструвала стильний осінній образ: бежеву сукню та пальто-кейп, які знову повернулися в моду.
Король Карл XVI Густав сказав у своїй заяві, що для них велика честь приймати короля та королеву Нідерландів. Швеція та Нідерланди збираються зміцнювати зв'язки у сфері оборони та безпеки, що є дуже актуальним на тлі війни в Україні.
Віллем-Олександр уже привітав короля Швеції з тим, що його країна вирішила стати членом НАТО.
Нагадаємо, це сталося невдовзі після вторгнення ЗС РФ в Україну. Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ у НАТО 18 травня. 5 липня підписано протокол про вступ цих країн у НАТО.
Окрім політики, монархи також обміняються подарунками. Віллем-Олександр збирається повернути корабельний дзвін шведського корабля Prinsessan Sophia Albertina, який було втрачено біля берегів Нідерландів у 18 столітті.