Король Нідерландів сам сів за штурвал літака, на якому прилетів у Швецію

Віллем-Олександр проходив льотну підготовку й іноді сам сідає за штурвал.

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Король Нідерландів Віллем-Олександр прилетів у Швецію з триденним офіційним візитом разом зі своєю дружиною, королевою Максимою. Візит був би стандартним, якби сам монарх не сів за штурвал літака. Про це пише Daily Mail.

Переліт у Стокгольм був коротким, але це не вперше, коли Віллем-Олександр сідає за штурвал. Монарх уже дивував пасажирів рейсу KLM у 2018 році, коли повідомив, що саме він був другим пілотом.

[ + – ] Король Нідерландів Віллем-Олександр за штурвалом літака

В аеропорту короля та королеву Нідерландів зустрічали кронпринцеса Швеції Вікторія та принц Даніель.

Потім королівські особи Нідерландів вирушили в кінному екіпажі до Королівського палацу в Стокгольмі, де їх вітали шведська королева Сильвія та король Карл XVI Густав.

До речі, королева Максима в аеропорту продемонструвала стильний осінній образ: бежеву сукню та пальто-кейп, які знову повернулися в моду.

Король Карл XVI Густав сказав у своїй заяві, що для них велика честь приймати короля та королеву Нідерландів. Швеція та Нідерланди збираються зміцнювати зв'язки у сфері оборони та безпеки, що є дуже актуальним на тлі війни в Україні.

[ + – ] Король Нідерландів у Швеції

Віллем-Олександр уже привітав короля Швеції з тим, що його країна вирішила стати членом НАТО.

Нагадаємо, це сталося невдовзі після вторгнення ЗС РФ в Україну. Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ у НАТО 18 травня. 5 липня підписано протокол про вступ цих країн у НАТО.

Окрім політики, монархи також обміняються подарунками. Віллем-Олександр збирається повернути корабельний дзвін шведського корабля Prinsessan Sophia Albertina, який було втрачено біля берегів Нідерландів у 18 столітті.