Король Нидерландов сам сел за штурвал самолета, на котором прилетел в Швецию

Виллем-Александр проходил летную подготовку и иногда сам садится за штурвал

Related video

Король Нидерландов Виллем-Александр прилетел в Швецию с трехдневным официальным визитом вместе со своей супругой, королевой Максимой. Визит был бы стандартным, если бы сам монарх не сел за штурвал самолета. Об этом пишет Daily Mail.

Перелет в Стокгольм был коротким, но это не первый раз, когда Виллем-Александр садится за штурвал. Монарх уже удивлял пассажиров рейса KLM в 2018 году, когда сообщил, что именно он был вторым пилотом.

[ + – ] Король Нидерландов Виллем-Александр за штурвалом самолета

В аэропорту короля и королеву Нидерландов встречали кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль.

Затем королевские особы Нидерландов отправились в конном экипаже к Королевскому дворцу в Стокгольме, где их приветствовали шведская королева Сильвия и король Карл XVI Густав.

К слову, королева Максима в аэропорту продемонстрировала стильный осенний образ: бежевое платье и пальто-кейп, которое снова вернулись в моду.

Король Карл XVI Густав сказал в своем заявлении, что для них большая честь принимать короля и королеву Нидерландов. Швеция и Нидерланды собираются укреплять связи в сфере обороны и безопасности, что весьма актуально на фоне войны в Украине.

[ + – ] Король Нидерландов в Швеции

Виллем-Александр уже поздравил короля Швеции с тем, что его страна решила стать членом НАТО.

Напомним, это произошло вскоре после вторжения ВС РФ в Украину. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. 5 июля подписан протокол о этих стран в НАТО.

Кроме политики, монархи также обменяются подарками. Виллем-Александр собирается вернуть корабельный колокол шведского корабля Prinsessan Sophia Albertina, который был потерян у берегов Нидерландов в 18 веке.