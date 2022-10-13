У бежевому пальті й капелюшку-таблетці: королева Максима з чоловіком-королем із візитом у Швеції

Король і королева Нідерландів прибули з офіційним триденним державним візитом у Стокгольм, Швеція.

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Їхні королівські Величності короля Віллема-Олександра та королеву Максиму особисто зустрічали в аеропорту шведська спадкова принцеса Вікторія та її чоловік Даніель. Про це королева Максима повідомила у своєму Instagram.

На публіці королева Максима з'явилася в бежевому пальті, капелюшку-таблетці та була взута в замшеві туфлі в тон на підборах.

Кронпринцеса Вікторія обрала для появи на публіці костюм кольору фуксії, що складається з короткого жакета й спідниці-міді, а доповнила аутфіт туфлями-човниками насиченого відтінку марсала на підборах, у тон яких був підібраний клатч. На жакеті принцеси була пришпилена діамантова брошка у вигляді квітки, на шиї була золота прикраса, а у вухах сережки з перлинним камінням.

У Instagram королівське подружжя Нідерландів уже опублікувало перші фото з прийому з королем Швеції Карлом Густавом і королевою Сильвією.

"Ми щасливі відвідати Швецію, бо багато в чому ця країна викликає в нас замилування. Креативна й інноваційна. Боротьба за рівність для всіх", — підписано фото.

Королева Нідерландів любить різні екстравагантні вбрання та раніше була помічена в костюмі кольору стиглої вишні на засіданні ООН у Нью-Йорку.