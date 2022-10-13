В бежевом пальто и шляпке-таблетке: королева Максима с мужем-королем с визитом в Швеции

Король и королева Нидерландов прибыли с официальным трехдневным государственным визитом в Стокгольм, в Швецию.

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Их королевские Величества короля Виллема-Александра и королеву Максиму лично встречали в аэропорту шведская наследная принцесса Виктория и ее муж Даниэль. Об этом королева максима сообщила в своем Instagram.

На публике королева Максима появилась в бежевом пальто, шляпке-таблетке и была обута в замшевые туфли в тон на каблуках.

Кронпринцесса Виктория выбрала для появления на публике костюм цвета фуксии, состоящем из короткого жакета и юбки-миди, а дополнила аутфит туфлями-лодочками насыщенного оттенка марсала на каблуках в тон которым был подобран клатч. На жакете принцессы была пришпилена бриллиантовая брошка в виде цветка, на шее было золотое украшение, а в ушах серьги с жемчужными камнями.

В Instagram королевская чета Нидерландов уже опубликовала первые фото с приема с королем Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией.

"Мы счастливы посетить Швецию, потому что во многом эта страна вызывает у нас восхищение. Креативная и инновационная. Борьба за равенство для всех", — подписано фото.

Королева Нидерландов любит разные экстравагантные наряды и ранее была замечена в костюме цвета спелой вишни на заседании ООН в Нью-Йорке.