На дне "самого чистого" озера в Германии обнаружилась подводная деревня (фото)

Посмотреть постройки, расположенные на глубине 15 метров в баварском озере, можно только после прохождения экологического курса. Местная администрация строго следит за чистотой озера, чтобы сохранить условия для роста водорослей и микроорганизмов.

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На дне озера Ильзе, которое находится в немецком Аугсбурге (земля Бавария), дайверы сделали снимки подводной деревни. На одном из кадров запечатлена подводная церковь с водорослями вокруг креста и полуразрушенная башня на туманном фоне. Об этом сообщает The Mirror.

На этом месте ранее был довольно крупный карьер, его затопили, чтобы создать подводную игровую площадку для дайверов, а также условия для стимулирования роста водорослей и бадяг (пресноводных губок), таким образом здания со временем окрасятся в яркие зеленые цвета.

Благодаря обилию водорослей это баварское озеро считается одним из самых чистых в Германии.

[ + – ] Озеро разделено на две части: одна открыта для дайверов, в другой — размещается подводная деревня

Ныряльщикам разрешают совершать погружения только по прохождении курса основ экологии и проверки по дайв-базе.

Местная администрация стремится сохранить экологическую чистоту и распространять информацию о биологии пресной воды.

[ + – ] Дайверам не разрешают касаться дна озера, поскольку это может затронуть здешние микроорганизмы

Снимки сделал немецкий фотограф и инструктор по дайвингу Матей Мишкович.

"Это редки подводные кадры, потому что доступ ограничен", — пояснил 38-летний дайвер.

"Нужно проплыть около получаса с компасом, в воде видна великолепная растительность и рыба — окуни, щуки и карпы, подводный пейзаж завораживает, есть небольшие горы высотой около восьми метров", — пояснил он.

Напомним, что в США нашли последнюю немецкую подлодку, которая затонула в Первую мировую войну. Считалось, что океанская субмарина U-111 лежит на глубине около 500 метров. Но выяснилось, что американские ВМС потопили субмарину вермахта на меньшей глубине.

Ранее Фокус сообщал, что у побережья Коста-Рики нашли редкого детеныша горбатого кита. Он был белого цвета, а окрас матери был темным.