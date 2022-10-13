На дні "найчистішого" озера в Німеччині виявилося підводне село (фото)

Подивитися будівлі, розташовані на глибині 15 метрів у баварському озері, можна лише після проходження екологічного курсу. Місцева адміністрація суворо стежить за чистотою озера, щоб зберегти умови для зростання водоростей та мікроорганізмів.

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На дні озера Ільзе, яке знаходиться у німецькому Аугсбурзі (земля Баварія), дайвери зробили знімки підводного села. На одному з кадрів зображена підводна церква з водоростями навколо хреста та напівзруйнована вежа на туманному тлі. Про це повідомляє The Mirror.

На цьому місці раніше був досить великий кар'єр, його затопили, щоб створити підводний майданчик для дайверів, а також умови для стимулювання зростання водоростей і бодяг (прісноводних губок), таким чином будівлі згодом забарвляться в яскраві зелені кольори.

Завдяки великій кількості водоростей це баварське озеро вважається одним із найчистіших у Німеччині.

[ + – ] Озеро поділено на дві частини: одна відкрита для дайверів, в іншій – розміщується підводне село

Дайверам дозволяють здійснювати занурення тільки після проходження курсу основ екології та перевірки основ дайвінгу.

Місцева адміністрація прагне зберегти екологічну чистоту та поширювати інформацію про біологію прісної води.

[ + – ] Дайверам не дозволяють торкатися дна озера, оскільки це може торкнутися місцевих мікроорганізмів

Знімки зробив німецький фотограф та інструктор з дайвінгу Матей Мішкович.

"Це рідкісні підводні кадри, тому що доступ обмежено", — пояснив 38-річний дайвер.

"Потрібно пропливти близько півгодини з компасом, у воді видно чудову рослинність і рибу — окуні, щуки та коропи, підводний пейзаж зачаровує, є невеликі гори заввишки близько восьми метрів", — пояснив він.

Нагадаємо, що в США знайшли останній німецький підводний човен, який затонув у Першу світову війну. Вважалося, що океанська субмарина U-111 лежить на глибині близько 500 метрів. Але з’ясувалося, що американські ВМС потопили субмарину вермахту на меншій глибині.

Раніше Фокус повідомляв, що біля узбережжя Коста-Ріки знайшли рідкісне дитинча горбатого кита. Він був білого кольору, а забарвлення матері було темним.