Британський телеканал купив картину Гітлера, щоб знищити її у прямому ефірі, — The Guardian

Видання пише, що глядачі шоу матимуть змогу вибрати, зберегти картину або знищити її. Ведучим буде комік Джиммі Карр, який використовуватиме знищення різних предметів.

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"4 канал" Великобританії придбав картину Адольфа Гітлера. Під час шоу у глядачів буде можливість вирішити, чи має відомий комік Джиммі Карр знищити її. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що в рамках шоу канал купив роботи різних "проблемних" художників. Серед них також серійний педофіл Рольф Харріс та ґвалтівник Ерік Гілл.

Шоу під назвою "Джиммі Кар знищує мистецтво" будуть показані дебати, на яких буде поставлено питання, чи можна відокремити витвори мистецтва від творця.

"У кожного твору мистецтва є прихильники. Отже, у вас є захисник Гітлера. Знайдеться хтось, хто сперечатися не за Гітлера, а за те, що його моральний вигляд не повинен вирішувати, існує витвір мистецтва чи ні", — пояснив директор "4 канали" ЯкКац суть шоу.

Канал найняв мистецтвознавця для покупки робіт "у авторитетних аукціонних будинків", хоча існують давні сумніви щодо атрибуції мистецтва Гітлера. Роботи, які обговорюються на виставці, будуть знищені за допомогою різних інструментів, включаючи вогнемет.

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