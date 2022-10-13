На чиновника-єдинороса з Башкирії написали донос через пісню Вєрки Сердючки

Пісню артистки "Ще не вмерла Україна" увімкнули на ярмарку в одному з райцентрів республіки. Після цього пісню видалили з плейлиста, а начальнику відділу культури винесли догану.

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У селі Кушнаренкове у російській республіці Башкортостан під час сільськогосподарського ярмарку ввімкнули пісню Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна". Після цього місцевий мешканець написав скаргу до адміністрації. Про це повідомляє місцевий паблік "Башкирский снег".

Як уточнюється, композиція звучала з колонок, встановлених біля місцевого Будинку культури.

Селянин Флюр Галієв обурився, що в селі грає пісня у виконанні українського артиста, якому заборонено в'їжджати в Росію до 2072 року. Також росіянин образився, що пісню увімкнули 8 жовтня, коли в окупованому Криму стався вибух на Керченському мосту.

"Примушують громадян слухати пісні вигнаної з Росії Сердючки. Це ж знущання з людей, тим паче в районі кілька наших земляків героїчно загинули під час проведення СВО [повномасштабної війни в Україні]", — написав місцевий житель у своєму зверненні.

В адміністрації донос Галієва розглянули і пісню Сердючки з плейлиста видалили. Крім того, винесли догану начальнику відділу культури Олександру Десяткіну.

На сайті "Единой России" можна дізнатися, що Десяткін є членом партії.

Нагадаємо, російська співачка Земфіра випустила новий мініальбом під назвою "Земфира от Луки". Композиції присвячені війні в Україні, загрозі ядерного вибуху та темі розлучення.