"Улетят поезда из Киева в Польшу": Земфіра випустила мініальбом "От Луки"

Новий альбом складається із чотирьох композицій. Російська виконавиця співає про війну, загрозу ядерного вибуху, розставання і кохання.

Related video

У ніч із 7 на 8 жовтня російська співачка Земфіра випустила новий мініальбом під назвою "Земфира от Луки". Про це повідомляється в Instagram російської виконавиці.

У альбом увійшли чотири пісні — "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

Композиції в альбомі присвячені темі війни, загрозі ядерного вибуху, кохання, смерті та розставання.

У пісні "Апероль" Земфіра співає:

"улетят поезда

из Киева в Польшу

я останусь курить на перроне".

Пісня "Мой друг" закінчується фразою "мой друг сошел с ума и застрелился".

У пісні "II" є такі рядки:

"города горят без остановки

все боятся красной кнопки

темное время

горькое время".

Над мініальбом співачка працювала разом зі своїм племінником Артуром Рамазановим-Остапенком.

Як пишуть шанувальники у соцмережах, назву альбому "Земфира от Луки" можна зчитувати по-різному. По-перше, є посилання до Біблії (Євангеліє від Луки — третя книга Нового Завіту, одне з чотирьох канонічних Євангелій), по-друге, Лука — це прізвисько Артура.

[ + – ] Обкладинка мініальбому "Земфира от Луки"

У 2013 році Земфіра разом зі своїми племінниками-близнюками Артуром та Артемом Рамазановими-Остапенко створила гурт The Uchpochmack. Уже тоді Артур користувався псевдонімом Лука.

Новий альбом вийшов перед туром співачки Європою, який розпочнеться 9 жовтня з виступу в Лімасол, на Кіпрі.

Нагадаємо, у травні Земфіра випустила кліп на пісню "Мясо" про війну в Україні. Це рефлексії артистки на тему звірств, що відбувалися у Маріуполі.

Важливо