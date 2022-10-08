"Улетят поезда из Киева в Польшу": Земфіра випустила мініальбом "От Луки"
Новий альбом складається із чотирьох композицій. Російська виконавиця співає про війну, загрозу ядерного вибуху, розставання і кохання.
У ніч із 7 на 8 жовтня російська співачка Земфіра випустила новий мініальбом під назвою "Земфира от Луки". Про це повідомляється в Instagram російської виконавиці.
У альбом увійшли чотири пісні — "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".
Композиції в альбомі присвячені темі війни, загрозі ядерного вибуху, кохання, смерті та розставання.
У пісні "Апероль" Земфіра співає:
"улетят поезда
из Киева в Польшу
я останусь курить на перроне".
Пісня "Мой друг" закінчується фразою "мой друг сошел с ума и застрелился".
У пісні "II" є такі рядки:
"города горят без остановки
все боятся красной кнопки
темное время
горькое время".
Над мініальбом співачка працювала разом зі своїм племінником Артуром Рамазановим-Остапенком.
Як пишуть шанувальники у соцмережах, назву альбому "Земфира от Луки" можна зчитувати по-різному. По-перше, є посилання до Біблії (Євангеліє від Луки — третя книга Нового Завіту, одне з чотирьох канонічних Євангелій), по-друге, Лука — це прізвисько Артура.
У 2013 році Земфіра разом зі своїми племінниками-близнюками Артуром та Артемом Рамазановими-Остапенко створила гурт The Uchpochmack. Уже тоді Артур користувався псевдонімом Лука.
Новий альбом вийшов перед туром співачки Європою, який розпочнеться 9 жовтня з виступу в Лімасол, на Кіпрі.
Нагадаємо, у травні Земфіра випустила кліп на пісню "Мясо" про війну в Україні. Це рефлексії артистки на тему звірств, що відбувалися у Маріуполі.Важливо