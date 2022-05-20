Земфіра випустила новий кліп на пісню "М'ясо" про війну в Україні

Артистка розмірковує над жорстокими подіями, що відбуваються в Маріуполі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська співачка Земфіра записала нову композицію "М'ясо", присвячену війні в Україні. Це рефлексії артистки на тему звірств, що відбуваються в Маріуполі. У пісні є такі рядки: "Весна в календарі, а в реальності окопи та ракети високоточні великої дальності. У Маріуполі північ", а також "Куди ми приїхали? Навіщо ми приїхали? Я буду шукати відповідь все життя".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відеокліп на композицію складається з малюнків, створених акторкою Ренатою Литвиновою. Вона ж займалася режисурою та монтажем. Як пише видання "Медуза", у створенні композиції та кліпу брали участь племінники Земфіри Артем і Артур Рамазанови-Остапенко, а також постійний співавтор Земфіри Дмитро Ємельянов.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, Земфіра засудила те, що сталося, залишивши в соцмережах допис "Ні війні", і залишила Росію. Раніше вона змонтувала новий відеоролик на пісню "Не стріляйте" з кадрами війни в Україні, а також записала кавер на композицію українського музиканта Святослава Вакарчука "Відпусти" 2008 року. При цьому співачка видалила майже всі ролики на своєму YouTube-каналі. Музикантка також писала в соцмережах, що їй дуже важко та вона часто плаче через війну, але пізніше пост видалили.

Фокус раніше розповідав про те, що Земфіра приїхала в Лондон на благодійний концерт російського репера Оксімірона під гаслом "Росіяни проти війни" (Russians Against War). Усі зібрані кошти обіцяли передати польській неурядовій організації, яка допомагає дітям українських біженців. Також на концерті Оксімірона в Лондоні був Борис Гребенщиков, який висловився проти війни в Україні. Артист називав те, що відбувається безумством, а людей, які розв'язали війну, — ганьбою Росії.

Нещодавно Гребенщиков зустрівся в Ізраїлі з російською примадонною Аллою Пугачовою, її чоловіком Максимом Галкіним, а також із музикантом Андрієм Макаревичем. Вони відвідали щорічний форум російської культури в Європі. Артисти засуджують путінське рішення щодо військового вторгнення в Україну.