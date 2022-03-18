Земфіра випустила відео на пісню "Не стріляйте" з кадрами війни в Україні

При цьому співачка видалила майже всі ролики зі свого YouTube-каналу.

45-річна російська співачка Земфіра Рамазанова випустила кліп на свою давню пісню "Не стріляйте". У ролику вона показала жахливі кадри війни в Україні та мітингів у Росії, де силовики затримують людей навіть з порожніми плакатами в руках. Про це пише spletnik.

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Зазначимо, що сама пісня була записана 5 років тому і ввійшла до альбому Z-Sides.

"Не молчите! В этой рыхлой тишине мы погибнем. Не молчите", — закликає Земфіра у своїй пісні не заплющувати очі на страшні події, які відбуваються в Україні у 2022 році.

[ + – ] Нове відео на пісню Земфіри "Не стріляйте", присвячене подіям в Україні

Зокрема артистка почистила свої сторінки в соцмережах та залишила тільки новий кліп на пісню "Не стріляйте" та кавер на трек українського співака Святослава Вакарчука "Відпусти" 2008 року.

Музикантка прокоментувала війну в Україні словами, що їй дуже важко і вона плаче. "Я тупо не хочу війни", — заявляла Земфіра.

[ + – ] Кавер на пісню Океану Ельзи "Відпусти" у виконанні Земфіри

Також ходили чутки, ніби артистка покинула Росію на фоні війни та введення історично рекордної кількості санкцій проти РФ. Сама співачка не підтвердила цю інформацію. Проте відомі низка випадків, коли відомі шоумени, журналісти та блогери покидають територію Росії. При цьому дехто з них зразу звільняється та намагається отримати громадянство інших держав. Як наприклад, Олег Газманов. Проте, як відомо громадянство Ізраїлю йому так і не надали.

Нагадаємо, скандальний російський репер Моргенштерн, який наразі живе в Дубаї, записав пісню "12" на підтримку України. Зокрема в новий трек він вставив слова українського журналіста Дмитра Гордона та одеситки, яка переховується в бомбосховищі від обстрілів міста.